Chechu Bonelli reconoció que quiere algo más que una amistad con Facundo Pieres: “Es candidatazo”

Chechu Bonelli admitió que está muy cerca de Facundo Pieres, luego de que trascendieran fotos de los dos en medio de una cita.



En una nota con Puro Show (eltrece), la conductora reconoció que conoce al polista desde 2008 y que se están conociendo como “amigos”. " ¿Amistad en qué sentido?“, consultó el movilero. ”Pedís muchos detalles que no te puedo responder“, se sinceró Chechu, dejando la duda de que sea más que una amistad.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre Facundo Pieres

Chechu Bonelli aclaró que ahora “no son nada”. “Compartimos unos mates en Punta del Este, compartí una cena que fue lo que vieron y no tengo mucho más para decir”, afirmó.

El periodista le consultó si habían tomado vino durante la cita que tuvieron. “Ah, eso sí, un vino que estaba espectacular”, aseguró.

Cuando el cronista le comentó que ella parecía obnubilada ante Pieres, Bonelli fue directa y sin vueltas. “Es que es un chico hermoso. Es un candidatazo, olvidate”, lanzó. “¿Ves alguna posibilidad en el futuro?“, le consultaron. ”No, no sé, no sé. Por ahora es eso. Compartí unos mates, después compartí una cena y no puedo decir mucho más que eso. Sí que lo conozco del 2008 y no miento", remarcó

El periodista quiso saber si había pasado algo más que la cita, pero Chechu eludió cualquier respuesta. En ese momento, empezó a caminar hacia el streaming al que iba en la playa y dio una definición más tajante sobre el tema.

“No te puedo responder tampoco esa pregunta. No sé, hay preguntas que no tienen respuesta. Facu es una bomba, sí, me encanta. Me parece un candidatazo. Hay que cuidar todo. Hay que cuidar la familia, a los hijos, hay que cuidarse uno también. Pero bueno, solo es eso”, remató.

Qué había dicho Chechu Bonelli hace unos días sobre Facundo Pieres

Bonelli fue directa en el streaming que participa e intentó desactivar el rumor que decía que había algo entre ella y Pieres. “No fue un amor de verano porque no fue nada. Lo conozco hace mucho tiempo. Somos amigos”, expuso.

Según relató, el episodio que terminó en fotos y titulares se dio de manera totalmente casual. Chechu estaba en José Ignacio visitando a sus hijas, que habían pasado Año Nuevo con su padre. “Las fui a ver, después me quedé en la zona, bajé a la playa y pasó Facu caminando. Nos saludamos, nos quedamos charlando y hubo alguien que sacó la foto”, explicó.

La imagen, sin contexto, alimentó versiones de besos y un supuesto romance en Punta del Este. Sin embargo, la modelo fue precisa al marcar distancia: “No somos recontra mega amigos, pero somos amigos”, descartando cualquier interpretación romántica.

Sin embargo, luego surgieron nuevas fotos en las que aparecía en un restaurante junto a Pieres, mientras cenaban, una situación que parecía más una cita que una cena de amigos.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.