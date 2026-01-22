Una semana de contrastes para los argentinos en la Champions

La UEFA Champions League 2026 está en pleno desarrollo, con la Fase de Liga acercándose a su cierre. En la Fecha 7, que se disputó esta semana, se llevaron a cabo nueve partidos que dejarán todo listo para la última jornada, programada para el miércoles.

Destacan los argentinos en empate del Atlético de Madrid

Giuliano Simeone se destacó al marcar el único gol argentino en el decepcionante empate 1-1 del Atlético de Madrid ante el Galatasaray, donde Mauro Icardi permaneció en el banco. Simeone, hijo del entrenador del equipo, Diego Pablo Simeone, fue crucial en el encuentro. Además, Julián Álvarez y Thiago Almada formaron parte del once inicial, mientras que Nico González ingresó en el segundo tiempo. Este resultado complica las posibilidades del Atlético para clasificar directamente a los octavos de final.

Triunfos de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la Premier League

En la misma jornada, la Premier League se consolidó en la competición. Arsenal, líder invicto con siete victorias, representa a cinco de los ocho equipos clasificados hasta el momento.

Liverpool, con Alexis Mac Allister como titular, logró una clara victoria 4-0 sobre Olympique de Marsella, donde Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli fueron parte del equipo francés; Rulli tuvo una actuación lamentable, anotando un autogol. Chelsea, con Enzo Fernández en el campo y un gol anulado previa falta al argentino, superó a Pafos de Chipre con un tanto de Moisés Caicedo a minutos del cierre. Alejandro Garnacho también figuró como titular en el equipo londinense.

Benfica en la cuerda floja tras perder ante Juventus

En un duelo en Turín, Juventus derrotó 2-0 al Benfica, que contó con Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni en su alineación. El equipo dirigido por José Mourinho deberá ganar en la última jornada ante Real Madrid para evitar la eliminación. Kevin Mac Allister también jugó en la derrota del Union St. Gilloise frente al Bayern en Múnich.

Próxima fecha crucial para la Champions League

La última jornada de la Fase de Liga se llevará a cabo el miércoles, con 18 partidos programados simultáneamente. Los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que aquellos ubicados entre los puestos 9 y 25 jugarán una ronda de 16avos de final. Los demás quedarán eliminados.