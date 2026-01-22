Escándalo en Madrid: despidieron a la moza vinculada a Luciano Castro

El escándalo que involucra a Luciano Castro y Sarah Borrell ha sumado un nuevo capítulo. La joven danesa fue despedida de su empleo como camarera en el bar Brunch and Cake de Madrid, después de que salieran a la luz detalles de su relación con el actor argentino.

La noticia fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien citó a su colega español Roberto Antolín. Según Etchegoyen, el despido de Borrell fue una consecuencia directa de la controversia vinculada a su relación con Castro y a los audios que fueron difundidos recientemente. “El bar decidió desvincular a Sarah después del escándalo”, aseguró el conductor.

Roberto Antolín visitó el bar para verificar la información y subrayó que ese era el lugar donde Borrell y Castro se conocieron. Mostró la mesa donde, supuestamente, tuvieron su primer encuentro, añadiendo un tono humorístico a la situación.

La decisión del bar refleja el impacto que el escándalo ha tenido en la vida de Sarah Borrell, quien ahora se enfrenta a la búsqueda de un nuevo empleo tras la exposición mediática. Mientras tanto, la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa siendo incierta. "Parece que ya no están juntos, aunque ella dice que no se separó", comentó Etchegoyen, añadiendo confusión a su situación sentimental actual.