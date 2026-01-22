“Los lunes deprimen”: el alcalde que intentó borrar el día más odiado de la semana

La decisión fue tan inesperada como insólita. Jean Dupont, alcalde de la pequeña localidad de Saint-Amour, en el este de Francia, anunció una medida que rápidamente dio la vuelta al mundo: prohibir los lunes en el ámbito municipal porque, según sostuvo, “afectan el ánimo y la productividad de las personas”.

El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial publicado en las redes del municipio. Allí, el jefe comunal explicó que la iniciativa buscaba “generar bienestar emocional” entre los trabajadores municipales y los vecinos. “Numerosos estudios demuestran que los lunes son el día con mayor nivel de estrés, ausentismo y mal humor. ¿Por qué no intentar algo distinto?”, argumentó.

La propuesta establecía que, durante una semana de prueba, las actividades administrativas comenzarían los martes, extendiéndose hasta el sábado para compensar la jornada eliminada. Sin embargo, la medida duró poco: apenas unas horas después del anuncio, el gobierno regional intervino y obligó al alcalde a dar marcha atrás.

Desde la prefectura aclararon que un municipio no tiene atribuciones legales para modificar el calendario oficial, y calificaron la iniciativa como “simbólica, pero jurídicamente inviable”. Aun así, el episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la idea y se preguntaron por qué nadie lo había intentado antes.

Dupont, lejos de arrepentirse, defendió su postura: “Sabía que no iba a prosperar, pero quería abrir el debate. Todos odiamos los lunes, fingir que no pasa nada es absurdo”, declaró a la prensa local.

Aunque la prohibición nunca se aplicó, el caso quedó como una de las decisiones más curiosas de la política local francesa y volvió a poner sobre la mesa una pregunta universal: ¿y si el problema no somos nosotros, sino los lunes?