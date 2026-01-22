No se puede gobernar con mentiras ni con estadísticas dibujadas

Por Carlos Zimerman

No se puede gobernar una ciudad desde un Excel ni mucho menos desde un discurso complaciente. Las mentiras y las falsas estadísticas pueden servir para una conferencia de prensa, pero no alcanzan —ni alcanzarán— para tapar una realidad que está en la calle y que cualquier vecino percibe sin necesidad de informes técnicos.

En Rafaela, basta con caminar unas pocas cuadras, recorrer barrios, hablar con la gente, para advertir que algo no está funcionando. La inseguridad es una preocupación cotidiana, el tránsito parece tierra de nadie —nadie respeta nada— y la ciudad, que supo ser ordenada y cuidada, hoy se muestra fea, sucia y abandonada.

La realidad no se maquilla. La gente se da cuenta cuando la están engañando. No hace falta ser especialista ni opositor para notar que Rafaela parece una ciudad que se gobierna sola, sin rumbo claro, sin presencia efectiva del Estado municipal en los problemas concretos del día a día.

Se puede insistir con relatos optimistas, con números acomodados y con diagnósticos que no coinciden con lo que vive el vecino común. Pero la calle no miente. El semáforo que no se respeta, la basura acumulada, el miedo al caer la noche y la sensación de desorden generalizado no entran en ninguna estadística conveniente.

Gobernar exige algo más que discursos: exige hacerse cargo de la realidad, mirarla de frente y actuar en consecuencia. Porque cuando el relato se despega demasiado de la vida cotidiana, la credibilidad se pierde, y sin credibilidad no hay gestión que se sostenga.

La gente lo sabe. Lo ve. Lo vive.

Y tarde o temprano, lo hace sentir.