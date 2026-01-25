Ganancias y salarios: cómo la nueva fórmula de ajuste cambia el impacto del impuesto

La nueva fórmula de ajuste del Impuesto a las Ganancias se basa en la inflación semestral y no en la evolución salarial anual.

El esquema anterior generaba desfasajes que empujaban a más trabajadores a tributar o a subir de categoría.

Con inflación en baja, el nuevo sistema permite demorar el ingreso al impuesto o el salto de escala.

El impacto varía según el salario y los aumentos percibidos por cada trabajador.

Los especialistas coinciden en que ajustar por IPC resulta más razonable que hacerlo por salarios.

En un contexto de desaceleración inflacionaria, el efecto beneficioso tiende a reducirse gradualmente.

La persistencia de una inflación todavía elevada en la Argentina, aunque en un sendero descendente, está generando un efecto particular sobre el Impuesto a las Ganancias que alcanza a los trabajadores en relación de dependencia. A diferencia de lo que ocurría en esquemas anteriores, la actual fórmula de actualización de las categorías y deducciones introduce un alivio relativo para parte de los asalariados alcanzados por el tributo, especialmente para aquellos ubicados en los márgenes de cada escala.

El cambio central reside en el mecanismo de ajuste. Durante años, los parámetros del impuesto —mínimo no imponible, deducciones y escalas— se actualizaban en función del Salario Imponible Promedio de los Empleados Registrados (SIPER) de octubre del año previo. Esa metodología tenía un problema estructural: los salarios solían evolucionar por debajo de la inflación, mientras que los precios continuaban subiendo entre octubre y diciembre. Cuando las nuevas tablas entraban en vigencia en enero, el desfasaje ya estaba consolidado.

Ese atraso generaba un efecto regresivo. Cada vez más trabajadores quedaban alcanzados por el impuesto o ascendían a categorías superiores, con alícuotas más altas. En la práctica, muchos empleados percibían que los aumentos salariales o el cobro de horas extras se diluían casi por completo en mayores retenciones. La progresividad del tributo se veía distorsionada por la dinámica inflacionaria.

Durante la gestión de Alberto Fernández se intentó corregir parcialmente este problema mediante el aumento de la deducción especial. Con ese esquema, quienes se encontraban en las escalas más bajas permanecían dentro del impuesto, pero sin pagar efectivamente. Sin embargo, el alivio era transitorio: tras algunos incrementos salariales, los trabajadores pasaban directamente a tributar desde escalas más altas, con alícuotas que podían llegar al 35%, generando saltos bruscos en la carga fiscal.

La modificación aprobada durante el gobierno de Javier Milei, que reintrodujo el Impuesto a las Ganancias para la denominada cuarta categoría, cambió el criterio de actualización. Las tablas comenzaron a ajustarse por la inflación del semestre anterior, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de un giro relevante en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Con precios que crecen a un ritmo menor, el nuevo esquema produce un efecto inverso al del pasado. Los trabajadores que se encuentran cerca del piso del impuesto demoran su ingreso al tributo aun cuando reciban aumentos salariales. Del mismo modo, quienes están próximos al límite superior de una categoría postergan el salto a la siguiente. El resultado concreto es un pago algo menor, al menos de manera transitoria.

Especialistas en materia tributaria coinciden en que el sistema actual mejora la lógica del impuesto. Desde el punto de vista técnico, se trata de un mecanismo más coherente con la evolución real de los precios y evita parte de los desfasajes que caracterizaban al ajuste por salarios. Además, el esquema contempla dos actualizaciones anuales, una por semestre, lo que reduce la acumulación de atrasos.

No obstante, el beneficio no es uniforme y depende de cada situación particular. El impacto final varía según el nivel de ingreso, la frecuencia y magnitud de los aumentos salariales y el ritmo al que se desacelere la inflación. En algunos casos, trabajadores que habían quedado alcanzados en el año anterior pueden volver a quedar momentáneamente excluidos tras una actualización del mínimo no imponible, para luego reingresar al impuesto con un nuevo ajuste salarial.

En un escenario de inflación en descenso, este efecto tiende a atenuarse con el tiempo. A medida que la variación de precios se estabiliza, las diferencias entre los ajustes semestrales y la evolución de los salarios se reducen. Aun así, el cambio de fórmula introduce mayor previsibilidad y corrige uno de los problemas más criticados del esquema previo: la pérdida sistemática del poder adquisitivo por efecto del impuesto.

En términos más amplios, la discusión sobre Ganancias vuelve a poner en primer plano el desafío de diseñar un tributo que mantenga progresividad sin castigar aumentos salariales nominales en contextos inflacionarios. La nueva metodología no elimina el impuesto ni resuelve todas las tensiones, pero modifica de manera sensible su impacto en el corto plazo, en un momento en el que el ingreso real sigue siendo una variable central para la economía doméstica.