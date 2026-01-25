Cristina Kirchner en el centro de una nueva interna peronista

La interna del peronismo volvió a manifestarse con fuerza en redes sociales

Luis D’Elia cuestionó a Cristina Kirchner por falta de respaldo tras su detención

El dirigente social reivindicó su condición de “preso político” y citó cables de WikiLeaks

Gregorio Dalbón salió en defensa de la ex mandataria y habló de ética republicana

El abogado acusó a D’Elia de oportunismo y de editar frases con fines políticos

El cruce expone tensiones no resueltas sobre liderazgo, lealtad y lawfare dentro del peronismo

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta en las redes sociales, escenario recurrente de debates políticos que, lejos de ordenarse, profundizan tensiones históricas dentro del movimiento. Esta vez, el foco se posó sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de un duro cruce público entre el dirigente social Luis D’Elia y el abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, que reavivó viejas heridas vinculadas a la lealtad política, el lawfare y el lugar de los denominados “presos políticos”.

El detonante fue una serie de mensajes publicados por D’Elia en la red social X, en los que cuestionó a Cristina Kirchner por, según su interpretación, haberlo dejado de lado tras haber pasado cuatro años detenido en causas judiciales que él considera armadas en el marco de la persecución política durante el macrismo. “Estuve 4 años en la cárcel por bancarla a ella y dijo que ‘no ponía las manos en el fuego por nadie’ y nos dejó tirados a 53 compañeros víctimas del Plan Lawfare”, expresó el ex dirigente social, quien además sostuvo que desde el entorno kirchnerista se minimizaba el impacto electoral de la categoría de presos políticos.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción en redes, con fuertes críticas hacia D’Elia desde distintos sectores del propio peronismo. Lejos de retroceder, el dirigente redobló la apuesta y buscó respaldar su relato con referencias a documentos filtrados por WikiLeaks. En ese sentido, afirmó que el “Cable 1222” mencionaría un pedido de la entonces embajadora de Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, al ex presidente Mauricio Macri para que se concrete su detención. “Fui preso político con mayúsculas. La causa fue un dibujo”, aseguró, reforzando la idea de una persecución judicial orquestada.

En paralelo, D’Elia difundió un video de una intervención pública de Cristina Kirchner en la que afirmaba no “poner las manos en el fuego por nadie”, en aquel momento en referencia al ex ministro Julio De Vido. Ese material audiovisual fue interpretado por el dirigente como una prueba de la falta de respaldo político y personal por parte de la ex presidenta hacia quienes, según su visión, pagaron costos judiciales en defensa del proyecto kirchnerista.

La respuesta no tardó en llegar desde el entorno de Cristina Kirchner. Gregorio Dalbón, uno de sus abogados más visibles, salió al cruce con un mensaje de tono severo, en el que defendió la postura histórica de la ex mandataria. “Cristina fue clara siempre: no pone las manos en el fuego por nadie. Eso no es traición. Eso es ética republicana”, sostuvo, marcando una diferencia conceptual entre lealtad política y responsabilidad institucional.

Dalbón fue más allá y acusó a D’Elia de oportunismo político, al considerar que la edición y reutilización de frases de la ex presidenta busca generar impacto mediático en un contexto de alta sensibilidad interna. “Eso no es lealtad. Eso es oportunismo”, afirmó, y cuestionó el tono del dirigente social, al que calificó de soberbio y atravesado por un “machismo rancio”, por pretender explicarle a una ex presidenta cómo ejercer el poder y la dignidad institucional.

El abogado cerró su intervención con una defensa cerrada de Cristina Kirchner y una advertencia hacia quienes, a su entender, buscan protagonismo personal a costa de su figura. “Cristina no necesita defensores de ocasión. Necesita compañeros”, afirmó, al tiempo que subrayó que la historia política suele ser implacable con quienes confunden militancia con exposición mediática.

El episodio vuelve a dejar en evidencia las fisuras internas del peronismo, en un contexto en el que las disputas por el pasado reciente, la narrativa del lawfare y el liderazgo político continúan sin resolverse. Mientras tanto, las redes sociales funcionan como caja de resonancia de conflictos que, lejos de cerrarse, parecen profundizarse con cada nuevo cruce público.