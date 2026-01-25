Plazo fijo tradicional o UVA: el dilema del ahorrista en un escenario de inflación en descenso

El plazo fijo vuelve a ser atractivo frente a un dólar estable

En un contexto de mayor estabilidad cambiaria y tasas en pesos que vuelven a captar la atención del público, el plazo fijo recuperó protagonismo como alternativa de ahorro. Con un dólar prácticamente planchado y rendimientos en moneda local que superan con claridad la evolución del tipo de cambio, el interrogante que se instala entre los ahorristas es si conviene optar por el plazo fijo tradicional o por el plazo fijo UVA, el instrumento que ajusta por inflación.

La discusión se da en un momento particular. El índice de precios al consumidor mostró en los últimos meses registros más elevados de lo esperado: 2,8% en diciembre y 2,5% en noviembre. Esos niveles superaron tanto la renta mensual de los depósitos tradicionales en pesos como la variación del dólar, lo que, en el corto plazo, favoreció a las colocaciones que ajustan por inflación. Sin embargo, el escenario podría modificarse en los próximos meses si se consolida el proceso de desaceleración inflacionaria que anticipan los economistas.

El plazo fijo UVA tiene como principal ventaja la protección del poder adquisitivo del ahorro, ya que su rendimiento se ajusta según la variación del IPC. Esa característica lo vuelve atractivo en contextos de inflación elevada o incierta. No obstante, también presenta una desventaja clave: el plazo mínimo de inmovilización de los fondos es de 90 días, un período largo en una economía marcada por cambios frecuentes y necesidad de liquidez.

Existe la posibilidad de precancelar el plazo fijo UVA a partir de los 30 días, pero con una penalidad significativa. En ese caso, el rendimiento se reduce a una tasa nominal anual del 10%, lo que equivale a cerca de 0,8% mensual, muy por debajo de la inflación actual. Esa restricción explica por qué muchos ahorristas siguen privilegiando el plazo fijo tradicional, aun cuando su renta no siempre logra empatarle al aumento de precios.

El plazo fijo tradicional, en cambio, ofrece mayor previsibilidad y flexibilidad. El ahorrista conoce de antemano la tasa que va a cobrar y puede disponer de los fondos a los 30 días. En las últimas semanas, además, los bancos ajustaron al alza las tasas ofrecidas. Actualmente, las entidades líderes pagan entre 23% y 27,5% de TNA en canales digitales, mientras que bancos más chicos llegan a ofrecer hasta 33% de TNA. Esto se traduce en un rendimiento mensual que oscila entre 1,8% y 2,7%.

Aun así, en términos estrictos, la mayoría de los plazos fijos tradicionales siguen ofreciendo una renta levemente negativa frente a la inflación de diciembre. Pese a ello, los analistas destacan que, en el corto plazo, tanto el plazo fijo tradicional como el UVA permiten preservar razonablemente el poder de compra, especialmente si se los compara con la evolución del dólar, que cayó 1,4% en los primeros veinte días de enero.

La expectativa del mercado es que la inflación continúe desacelerándose. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, en enero el IPC rondaría el 2%, bajaría a 1,8% en febrero, se ubicaría cerca de 1,9% en marzo y caería a 1,7% en abril. De confirmarse ese sendero, el plazo fijo tradicional comenzaría a ganarle terreno al UVA a partir de marzo, cuando las tasas en pesos pasarían a ser positivas en términos reales.

Las proyecciones indican que durante enero y febrero el plazo fijo UVA seguiría mostrando una leve ventaja, producto del arrastre inflacionario de los meses previos. Sin embargo, desde marzo la ecuación se invertiría: las colocaciones tradicionales a 30 días ofrecerían un mejor rendimiento que las que ajustan por inflación. Así, la elección entre uno y otro instrumento dependerá del horizonte del ahorrista, su necesidad de liquidez y su lectura sobre la velocidad de la desinflación.

En definitiva, el regreso del plazo fijo como opción atractiva refleja un cambio de clima financiero. Con un dólar estable y una política monetaria orientada a incentivar el ahorro en pesos, el dilema entre plazo fijo tradicional y UVA se resolverá mes a mes, al ritmo de la inflación y de las tasas que ofrezca el sistema financiero.