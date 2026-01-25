Mayans advierte que la reforma laboral no tiene respaldo y profundiza la tensión política

El senador aseguró que la reforma laboral no cuenta con los votos necesarios en el Congreso.

Advirtió que el proyecto afecta la coparticipación y pone en riesgo recursos provinciales.

Denunció falta de diálogo del Gobierno con la CGT y rechazo sindical a la iniciativa.

Cuestionó acuerdos coyunturales del Ejecutivo con gobernadores.

Señaló irregularidades en el armado de comisiones y el trámite parlamentario.

Alertó que avanzar sin consenso aumentará la conflictividad política, social y judicial.

El senador nacional José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, salió con dureza a cuestionar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que el oficialismo carece del consenso necesario para aprobarlo en el Congreso. En un escenario atravesado por negociaciones complejas, resistencias sindicales y reclamos de las provincias, el legislador sostuvo que la iniciativa no solo enfrenta un rechazo político amplio, sino que además abre un frente de conflicto institucional y fiscal.

En declaraciones públicas, Mayans afirmó que el Ejecutivo avanza con una reforma que combina cambios en la legislación laboral con modificaciones impositivas que afectan directamente a la coparticipación federal. Según explicó, más de la mitad del articulado impacta sobre recursos que hoy reciben las provincias, lo que —advirtió— pone en riesgo el financiamiento de salarios estatales y servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Desde su perspectiva, este punto resulta central para entender la resistencia que el proyecto genera entre los gobernadores, incluso aquellos que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada.

El senador planteó que la estrategia del Gobierno se apoya en acuerdos puntuales y de corto plazo con algunos mandatarios provinciales, a los que calificó como negociaciones “coyunturales” que comprometen recursos estructurales a cambio de respaldos políticos circunstanciales. En ese sentido, alertó que este tipo de pactos no resuelven los problemas de fondo y pueden profundizar las tensiones entre Nación y provincias, en un contexto de ajuste fiscal y restricción presupuestaria.

Uno de los ejes más críticos del planteo de Mayans estuvo vinculado a la relación del Ejecutivo con el movimiento sindical. El jefe del bloque opositor subrayó que el Gobierno de Javier Milei no mantiene diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), que rechaza abiertamente la reforma laboral por considerarla regresiva y contraria a los principios consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Para el senador, avanzar en cambios de esta magnitud sin consenso con los sindicatos solo puede derivar en mayor conflictividad social y judicial.

En el plano parlamentario, Mayans también denunció irregularidades en el tratamiento del proyecto. Sostuvo que el oficialismo alteró la integración de comisiones para obtener dictamen favorable y acelerar el debate durante el período de sesiones extraordinarias. Según su visión, este mecanismo erosiona la legitimidad del proceso legislativo y expone la debilidad del respaldo político real con el que cuenta la iniciativa.

El senador fue más allá y advirtió que, aun con maniobras reglamentarias, el proyecto no reúne los votos necesarios para ser aprobado en el Senado. Desde Unión por la Patria consideran que el rechazo no se limita a la oposición dura, sino que atraviesa a distintos bloques y sectores que observan con preocupación el impacto económico y social de la reforma. En ese marco, Mayans afirmó que insistir con una aprobación “a las apuradas” solo agravará el escenario de tensión política y aumentará la judicialización de las medidas.

Las declaraciones del legislador se inscriben en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y el peronismo, pero también reflejan las dificultades del oficialismo para construir mayorías estables en el Congreso. La reforma laboral aparece así como un punto de inflexión, no solo por su contenido, sino por la forma en que se intenta impulsar. Para Mayans, el camino elegido por el Ejecutivo combina falta de diálogo, presión sobre las provincias y atajos parlamentarios, una fórmula que, lejos de ordenar el escenario, podría profundizar la incertidumbre política e institucional.