Milei en Davos: cuando la Argentina vuelve a ser escuchada por el mundo

Por Carlos Zimerman

El reciente discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos no pasó desapercibido. Lejos del tono estridente de su primera aparición, el mandatario argentino eligió esta vez un registro más moderado, con eje en la economía real y en los resultados concretos de su gestión. La repercusión fue inmediata y de alcance global: el prestigioso diario estadounidense The Washington Post le dedicó un editorial titulado “Javier Milei trae a Davos de vuelta a la realidad”, una definición que sintetiza el impacto de su mensaje.

El medio norteamericano destacó que la defensa del libre mercado realizada por Milei fue “oportuna y necesaria” en un foro donde, tradicionalmente, los líderes mundiales se limitan a discursos genéricos. Según el editorial, mientras la mayoría “pontifica sobre asuntos globales”, Milei da cátedra de economía, con una visión clara y sin eufemismos.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se propuso llevar a Davos una defensa abierta del capitalismo como sistema de libertad. En esta oportunidad, apoyado en autores como Adam Smith, Murray Rothbard, Thomas Sowell e Israel Kirzner, argumentó que el capitalismo no solo es más productivo, sino el único sistema verdaderamente justo para promover la libertad individual.

Resultados que respaldan el discurso



The Washington Post subrayó que Milei ya no habla solo desde la teoría, sino desde la experiencia de gestión. Recordó que cuando asumió, la inflación mensual rondaba el 25% y la Argentina se encontraba sumida en una crisis profunda. Hoy, según el análisis del diario, el país logró transformar un déficit fiscal del 15% del PBI en un pequeño superávit, desaceleró la inflación al 2,8% mensual y redujo los niveles de pobreza de casi el 60% a alrededor del 30%.

Además, destacó que la economía creció un 4,5% el último año y que se proyecta otro 4% para 2026, en un contexto donde La Libertad Avanza recibió un fuerte respaldo electoral en 2025. Para el influyente medio estadounidense, estos números explican por qué el mensaje del presidente argentino genera atención y debate en los principales centros de poder.

Un liderazgo distinto al resto

El diario también marcó un rasgo distintivo de Milei: su forma directa de hablar sobre el Estado, al que define como una “enfermedad” y un “enemigo” de la libertad económica. Recordó incluso su simbólica aparición con una motosierra durante la campaña presidencial y señaló que en Davos afirmó haber impulsado 13.500 reformas estructurales desde que asumió.

A diferencia de otros líderes que suavizan su discurso, Milei mantiene una narrativa sin concesiones, lo que lo convierte en una figura disruptiva dentro del establishment internacional.

Aliado de Estados Unidos, pero con identidad propia

The Washington Post reconoció la cercanía de Milei con Estados Unidos y con Donald Trump, aunque aclaró que las comparaciones terminan allí. Mientras Trump suele ser visto como quien “dice verdades incómodas” en Davos, el diario sostiene que son las políticas de Milei las que realmente están alterando el statu quo.

En ese sentido, destacó que el presidente argentino trabaja para eliminar barreras comerciales incluso con países como China, priorizando el comercio y la inserción internacional por sobre alineamientos ideológicos rígidos.

Reducir el poder del Estado: el eje central

El punto que más resaltó el editorial fue quizá el más novedoso en la política mundial: el deseo explícito de Milei de reducir su propio poder y el del Estado. Citando palabras del presidente en Davos, el diario reprodujo una frase que resume su filosofía:

“Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”.

Para The Washington Post, pocos de sus pares comparten esta visión, lo que hace que su mensaje sea aún más relevante.

La Argentina vuelve al centro del debate global

El reconocimiento de uno de los diarios más influyentes del mundo no es un dato menor. En un escenario internacional donde abundan discursos vacíos, la figura de Javier Milei aparece como la de un líder que incomoda, discute dogmas y presenta resultados.

Davos fue, una vez más, el escenario donde la Argentina dejó de ser noticia por su crisis para empezar a serlo por su transformación. Y esta vez, con el respaldo inesperado —pero contundente— de la prensa internacional.