Inter Miami de Messi arranca la pretemporada ante un equipo envuelto en denuncias de abuso sexual

Inter Miami de Messi arranca la pretemporada ante un equipo envuelto en denuncias de abuso sexualDEPORTESNone
Lionel Andrés Messi saltará al campo por primera vez en 2026, año del Mundial, en el marco de la gira sudamericana del Inter Miami, que lo llevará a Perú, Colombia y Ecuador. Su primer partido será contra Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima este sábado a las 17:00 (hora argentina).
Mientras tanto, Alianza Lima vive momentos de tensión debido a acusaciones de abuso sexual contra tres de sus jugadores: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. La denuncia, presentada por una joven argentina de 22 años, se refiere a un incidente ocurrido el 18 de enero en un hotel en Montevideo. Tras la revelación, aproximadamente 50 aficionados interrumpieron una práctica del equipo, se enfrentaron a varios jugadores, entre ellos a Paolo Guerrero.
Zambrano y Trauco, ambos internacionales con Perú, han emitido comunicados negando las acusaciones mientras el escándalo se entrelaza con la anticipada llegada de Messi.
Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano y campeón de la MLS por primera vez, ha incorporado a nuevos jugadores, incluyendo a Sergio Reguilón, ex Real Madrid, y está en negociaciones para sumar a Germán Berterame, destacado en el fútbol mexicano. Se espera que Messi tenga su primer encuentro oficial durante este amistoso.