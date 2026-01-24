Grave episodio en el ATP: dos tenistas arrestados en Brasil por actos racistas en pleno partido

Un escándalo ha sacudido el mundo del tenis tras la conducta inapropiada de los tenistas Luis David Martínez y Cristian Rodríguez durante un torneo ATP Challenger en Itajú, Brasil. La dupla, tras perder en los cuartos de final del cuadro de dobles contra Eduardo Ribeiro e Igor Marcondes, realizó gestos racistas dirigidos al público y a un alcanzapelotas.

Martínez, tenista venezolano, fue grabado imitando a un mono al caminar hacia la red, mientras Rodríguez, tenista colombiano, insultó a un alcanzapelotas llamándolo "macaco". Estos actos generaron indignación entre los presentes.

La organización del torneo informó a la Policía Militar de Santa Catarina, que detuvo a los jugadores. Ambos fueron trasladados inicialmente a una comisaría y luego a un hotel, donde permanecen bajo custodia.

Los tenistas enfrentan cargos que podrían llevarlos a cumplir hasta cinco años de prisión por racismo, un delito severamente castigado por la legislación brasileña.