Un candidato a presidente de Barcelona prometió llevar a Messi

Víctor Font, que se postula para las elecciones del FC Barcelona del 15 de marzo, destacó la necesidad de que los socios “elijan entre Laporta o Barcelona”. Font afirmó que, de ganar, su primera acción será contactar a Lionel Messi, quien dejó el club en 2021 y actualmente juega en el Inter Miami tras un paso por el PSG.

“Lo primero que haré será llamar a Leo Messi. Tengo formas de contactarlo y es una prioridad rehacer la relación con nuestras leyendas. Messi es parte de nuestra historia”, declaró Font en una rueda de prensa, destacando su intención de explicarle su plan una vez electo.

A pesar del compromiso de Messi con el Inter Miami y su deseo de conquistar la Copa de Campeones de Concacaf, el exjugador ha manifestado su anhelo de regresar a Barcelona, donde logró 34 títulos.

La figura de Messi ha sido central en la oposición a Joan Laporta. Font subrayó que los socios deben elegir entre un modelo “personalista” que expulsa talento y uno que busca atraer profesionales y planificar con rigor y transparencia.

Font describió a Messi como “tridimensional”, con un impacto deportivo, económico y institucional. Destacó que la pérdida de esta asociación ha sido un detrimento significativo en el mandato actual y subrayó la urgencia de restablecer esos vínculos.