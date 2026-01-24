El comunicado de Carlos Zambrano sobre la denuncia de abuso sexual

Después de que una joven argentina denunciara a futbolistas del club Alianza Lima por abuso sexual, los jugadores involucrados emitieron comunicados en sus redes sociales. Sergio Peña fue el primero en hablar, seguido por Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Zambrano, a través de su cuenta de Instagram, defendió su postura diciendo que "la difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional". El jugador negó categóricamente cualquier acusación en su contra y aseguró confiar en que las investigaciones seguirán su curso con rigor.

En su mensaje, expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, subrayando la importancia de tratar estos asuntos con seriedad. Además, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y solicitó consideración hacia las personas involucradas.

Zambrano también mencionó que optó por mantener silencio hasta el momento para priorizar el conocimiento formal de la denuncia, y se mostró tranquilo respecto a lo sucedido, confiando en que la justicia actuará de manera objetiva. También agradeció el apoyo de su familia y entorno cercano.