Vinculan a Evangelina Anderson con un famoso cantante de cumbia

Vinculan a Evangelina Anderson con un famoso cantante de cumbiaESPECTÁCULO Julia VOSCO
Evangelina Anderson, ex participante de MasterChef Celebrity, acaba de finalizar un breve romance con Ian Lucas y podría estar saliendo con un conocido cantante de cumbia. Según rumores, se trata de Maxi Kilates, quien anteriormente fue novio de Lucila “La Tora” Villar.
La panelista de LAM, Carolina Molinari, informó que Anderson fue vista en el festival C-Baila, donde asistió como invitada del cantante. La modelo se mantuvo en un perfil bajo, oculta tras una gorra y ubicada detrás del escenario.
Pepe Ochoa añadió que Kilates tuvo una relación problemática con Villar, que terminó debido a infidelidades y comportamientos abusivos. La panelista Julieta Argenta declaró que una amiga cercana a ella también tuvo una relación con el cantante, describiéndolo como "impresentable" y "tóxico", con un historial complicado relacionado con sus exparejas y sus hijos.