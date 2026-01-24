Florencia de la V opinó sobre el físico de Tini Stoessel y generó una fuerte polémica en redes

Florencia de la V regresó al teatro tras una pausa de diez años en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su esperado debut generó controversia. Durante su actuación en "Sex", la obra de José María Muscari, la capocómica hizo un comentario desafortunado sobre Tini Stoessel, quien ha sido objeto de atención recientemente por su próxima boda con Rodrigo De Paul, programada para diciembre.

En su monólogo, Florencia recordó una anécdota que vinculaba a Stoessel con una descripción que muchos consideraron inapropiada. "Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro. Chongo, jean, barbudo, cuerpo. Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel", afirmó, desatando el descontento en las redes sociales.

El comentario fue viralizado por La Criti, y las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios en la plataforma X criticaron a Florencia, recordándole su propia defensa del respeto hacia las mujeres en el pasado. "Se desubicó mal. ¿Reírse del cuerpo de otra mujer?", fue uno de los comentarios. Otros añadieron: "Después llora pidiendo empatía".

Sin embargo, algunos fanáticos de Florencia defendieron su humor y argumentaron que se trataba de una broma sin mala intención.