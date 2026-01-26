La industria resiste con cautela ante un consumo interno que no repunta

La demanda interna sigue siendo el principal límite para aumentar la producción

Los pedidos de los clientes permanecen mayoritariamente por debajo de lo normal

Las expectativas para el primer trimestre de 2026 no anticipan una recuperación clara

El empleo y las horas trabajadas muestran señales de ajuste y prudencia

La producción se mantiene estable, pero sin impulso expansivo

Las exportaciones no logran compensar la debilidad del mercado local

La actividad manufacturera cerró 2025 envuelta en un clima de fragilidad que se proyecta sin grandes cambios sobre el inicio de 2026. Así lo evidencian los últimos datos oficiales, que describen a un sector industrial condicionado por la debilidad persistente de la demanda interna y obligado a administrar su funcionamiento con una lógica defensiva, tanto en producción como en empleo.

El principal límite para la expansión fabril continúa siendo el mercado doméstico. Más de la mitad de las empresas industriales reconoce que la falta de pedidos locales es el obstáculo central para aumentar su nivel de actividad, un indicador que no solo se mantiene elevado, sino que además muestra un deterioro frente a mediciones previas. En contraste, factores que en otros ciclos supieron ocupar un lugar más relevante —como la competencia de productos importados o las restricciones financieras— aparecen hoy relegados a un segundo plano.

Esta fotografía confirma que el problema de fondo no está en la capacidad productiva ni en la disponibilidad de insumos, sino en la ausencia de un impulso claro del consumo. La industria produce lo que el mercado le demanda y, ante un escenario de ventas acotadas, ajusta sus decisiones para evitar desbalances mayores.

La debilidad del consumo se traduce con nitidez en la cartera de pedidos. Una proporción mayoritaria de empresas señala que los encargos de sus clientes se ubican por debajo de los niveles habituales, mientras que son escasas las firmas que perciben un volumen superior a lo normal. El saldo resultante es marcadamente negativo y se ha convertido en una constante de los últimos meses, reforzando la percepción de estancamiento.

Las expectativas hacia el primer trimestre de 2026 tampoco anticipan un cambio de rumbo significativo. Si bien la mayoría de las compañías espera estabilidad en los pedidos internos, un grupo relevante proyecta una nueva caída y solo una fracción menor confía en una mejora. El mensaje es claro: el sector no visualiza, por ahora, un punto de inflexión que permita pasar de la contención a la expansión.

Este contexto empieza a reflejarse en el plano laboral. Aunque no se observa un ajuste masivo, las señales son de prudencia. Un segmento de las empresas prevé reducir su dotación de personal en los próximos meses, mientras que la enorme mayoría apuesta por congelar las plantillas. Las expectativas de creación de empleo son marginales y el balance general vuelve a ubicarse en terreno negativo.

Algo similar ocurre con las horas trabajadas. Una parte significativa de las firmas anticipa recortes en la carga horaria, una herramienta habitual para absorber la caída de la demanda sin avanzar directamente en despidos. Este mecanismo confirma que las empresas priorizan la flexibilidad y la reducción de costos ante la falta de certezas sobre la evolución del mercado.

En materia de producción, el escenario es de estabilidad frágil. La mayor parte del entramado industrial espera mantener niveles similares a los actuales, pero el balance entre optimistas y pesimistas continúa siendo desfavorable. No se proyecta un derrumbe, pero tampoco un rebote que marque un cambio de ciclo.

Los stocks de productos terminados no representan, por ahora, una fuente adicional de tensión. La mayoría de las compañías los considera adecuados, lo que sugiere que la producción se encuentra relativamente alineada con el nivel de ventas. El desafío sigue estando en generar nuevos pedidos y reactivar el circuito comercial.

Las exportaciones, finalmente, muestran un desempeño discreto. Si bien no concentran el principal foco de preocupación, una proporción relevante de empresas las ubica por debajo de lo normal, sin que alcancen a compensar la debilidad del mercado interno.

En síntesis, la industria transita una etapa de resistencia más que de crecimiento, a la espera de señales que reactiven la demanda y permitan dejar atrás una dinámica marcada por la cautela y la contención.