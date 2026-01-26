El agro sostiene el pulso de la economía mientras se encienden alertas climáticas

El agro alcanzó un récord histórico de exportaciones en volumen durante 2025

Las ventas externas superaron los 50.000 millones de dólares y crecieron a doble dígito

La reducción de importaciones de soja mejoró el saldo comercial del sector

La cosecha récord de trigo fue clave para evitar una caída mayor de la economía en diciembre

Persisten alertas por el aumento de importaciones de maquinaria agrícola

El agro se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento anual

El desempeño del complejo agroindustrial volvió a ocupar un lugar central en el cierre de 2025 y en las proyecciones para el inicio de 2026. En un contexto marcado por la cautela ante posibles episodios de estrés térmico en una etapa sensible de la campaña agrícola, el sector exhibe resultados que explican buena parte del equilibrio macroeconómico reciente y del flujo de divisas que ingresó al país durante el último año.

Los números del comercio exterior confirman esa dinámica. En 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron un volumen histórico de más de 115 millones de toneladas, lo que implicó un incremento interanual cercano al 12%. Ese salto permitió consolidar ingresos por encima de los 50.000 millones de dólares, un registro que refleja la magnitud del aporte del campo a la balanza comercial y al frente financiero de la economía.

El impacto positivo no se limitó al cierre anual. En diciembre, las ventas externas del sector mostraron un avance mensual significativo, con un crecimiento cercano al 2% respecto de noviembre, y una suba interanual de dos dígitos. El empuje estuvo asociado tanto al mayor volumen embarcado de granos y aceites como a un mejor desempeño de los productos agroindustriales con mayor valor agregado, que alcanzaron uno de los niveles más altos de la última década.

Otro dato relevante fue la reducción de las importaciones de soja para molienda, que se contrajeron en más de cinco millones de toneladas sin afectar el nivel de actividad industrial. Esta menor dependencia de insumos externos permitió mejorar el saldo comercial del complejo oleaginoso y reforzó la eficiencia del entramado exportador. En paralelo, el valor total de las ventas externas del agro creció por encima del 9% respecto de 2024, impulsado por precios relativamente estables y por un fuerte dinamismo en los despachos.

Los análisis sectoriales coinciden en señalar que el complejo cerealero-oleaginoso y la cadena cárnica explicaron la mayor parte del crecimiento exportador. En ese sentido, la soja, el trigo y el maíz, junto con sus derivados industriales, concentraron el aporte más significativo. La eliminación temporal de derechos de exportación para el complejo sojero fue uno de los factores que favoreció este comportamiento, al mejorar los incentivos para la comercialización y acelerar los embarques.

Sin embargo, no todo el escenario es homogéneo. Un informe reciente encendió una señal de alerta por el fuerte aumento de las importaciones de maquinaria agrícola, en particular de pulverizadoras autopropulsadas. Estas compras se duplicaron respecto del año anterior y superaron ampliamente el promedio de los últimos años, con una marcada concentración en proveedores brasileños. El fenómeno reaviva el debate sobre la competitividad de la industria nacional de bienes de capital y la necesidad de políticas que equilibren apertura e integración productiva.

El peso del agro también quedó en evidencia al analizar la evolución de la actividad económica general. Tras dos meses consecutivos de retroceso, diciembre mostró una leve recuperación que, según estimaciones privadas, estuvo explicada casi exclusivamente por la cosecha récord de trigo. Sin ese impulso, la actividad habría profundizado la tendencia contractiva que mostraban otros sectores.

De hecho, la comparación interanual reflejó una caída marginal de la economía, atribuida principalmente al desempeño negativo de la industria manufacturera, el comercio y la pesca. En contraposición, el agro, junto con la intermediación financiera y los sectores vinculados a la energía y la minería, se ubicaron entre los rubros con mejor performance anual.

Las estimaciones finales indican que la actividad económica cerró 2025 con un crecimiento acumulado superior al 4%, con el sector agropecuario como uno de los pilares centrales. De cara a 2026, el desafío será sostener ese aporte en un contexto climático incierto y con una economía que aún muestra fuertes contrastes entre sectores.