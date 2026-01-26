La inflación vuelve a tensionar las paritarias y acelera la recomposición salarial

La inflación acumuló siete meses consecutivos de subas y presiona sobre las paritarias

La pauta salarial del 1% mensual dejó de ser referencia para los acuerdos

La mayoría de los gremios cerró 2025 con pérdida de poder adquisitivo

En enero, los aumentos promedio rondan el 3% mensual

Solo algunos sectores lograron ganarle a la inflación anual

La conflictividad laboral se mantuvo en niveles históricamente bajos

El ciclo de aumentos sostenidos en el índice de precios comenzó a dejar huellas visibles en el mercado laboral. Tras siete meses consecutivos de inflación en alza, el esquema de acuerdos salariales que había funcionado como ancla durante buena parte de 2025 empezó a desdibujarse. Las paritarias, que durante ese período se movieron dentro de márgenes acotados, ingresaron en una etapa de revisión y reajuste frente a un escenario que ya no admite pautas rígidas.

Los relevamientos privados coinciden en que la referencia salarial de aumentos mensuales cercanos al 1% o 1,5% quedó desactualizada. Con un índice de precios que volvió a ubicarse por encima del 2% mensual hacia el cierre del año pasado, los sindicatos retomaron la iniciativa y comenzaron a reclamar correcciones sobre acuerdos ya firmados, al tiempo que reconfiguran sus expectativas para las negociaciones que se abrirán en los próximos meses.

Detrás de esta reacción gremial hay un dato contundente: entre agosto y diciembre de 2025, apenas una porción minoritaria de los sectores logró mejorar su salario real mes a mes. La mayoría acumuló pérdidas frente a la inflación, lo que erosionó el poder adquisitivo y encendió señales de alerta en los sindicatos de mayor peso. De hecho, el balance anual dejó al descubierto que solo un puñado de convenios consiguió cerrar el año con aumentos por encima del avance de los precios.

Ese cuadro comenzó a modificarse parcialmente en el último tramo de 2025. Con la aceleración inflacionaria, las negociaciones salariales tomaron nota del nuevo contexto. Mientras en el tercer trimestre solo una cuarta parte de los convenios mostraba subas mensuales superiores al 2%, hacia el cierre del año esa proporción trepó a cerca del 70%, reflejando un giro defensivo de los gremios frente a la pérdida acumulada de ingresos.

Aun así, el saldo general siguió siendo desfavorable. Hacia noviembre, el salario promedio de los principales convenios ya exhibía una caída real cercana al 4,5% respecto de comienzos de año. En ese marco, solo dos sectores lograron destacarse por encima del promedio: los mecánicos y los trabajadores de estaciones de servicio, beneficiados por acuerdos que superaron el ritmo inflacionario anual y que sirvieron como referencia para otras actividades.

El inicio de 2026 confirmó el cambio de clima. Los primeros acuerdos cerrados en enero muestran incrementos que rondan el 3% mensual, muy lejos de la pauta implícita que había regido durante gran parte del año anterior. La diversidad sectorial, sin embargo, sigue siendo la regla. Algunas subas se pactan de manera trimestral, otras contemplan pagos extraordinarios y varias actividades ya fijaron instancias de reapertura para revisar las cifras en función de la evolución de los precios.

Casos como el de la minería, las telecomunicaciones o la docencia reflejan esta dinámica más flexible. En todos ellos, los incrementos se distribuyen en cuotas y combinan ajustes remunerativos con sumas extraordinarias, en un intento por acercar los salarios a la inflación sin comprometer de manera inmediata los costos de las empresas o las cuentas públicas.

Un dato llamativo del proceso es que, pese a la pérdida de poder adquisitivo registrada durante buena parte del segundo semestre de 2025, el nivel de conflictividad laboral se mantuvo bajo. Según registros oficiales, se ubicó entre los más reducidos de las últimas dos décadas, una señal de que la recomposición salarial avanzó más por la vía de la negociación que del conflicto abierto.

Con la inflación nuevamente como variable central, las paritarias ingresan en una etapa de mayor dinamismo. El desafío será lograr acuerdos que permitan recomponer ingresos sin reavivar tensiones macroeconómicas, en un escenario donde la heterogeneidad sectorial seguirá marcando el pulso del mercado laboral.