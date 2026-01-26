Lemoine destaca el vértigo reformista del Gobierno y reivindica el rumbo de Milei

La diputada Lilia Lemoine destacó públicamente la rapidez de las reformas impulsadas por Javier Milei.

Planteó que la intensidad de los cambios dificulta incluso dimensionar su impacto futuro.

Señaló que el Gobierno combina resultados inmediatos con reformas de largo plazo.

Sostuvo que las transformaciones apuntan a modificar la estructura económica y social.

Utilizó una metáfora para describir una gestión que “cosecha mientras siembra”.

Las declaraciones se suman a una serie de respaldos internos dentro de La Libertad Avanza.

El oficialismo volvió a poner el foco en uno de los rasgos que considera distintivos de la actual administración: la velocidad con la que se ejecutan las decisiones de gobierno. En ese marco, la diputada nacional Lilia Lemoine, una de las figuras más visibles de La Libertad Avanza, salió públicamente a respaldar la gestión de Javier Milei y subrayó la intensidad del proceso de cambios que impulsa el Ejecutivo desde su llegada al poder.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora expresó que el ritmo de las transformaciones es tan acelerado que incluso quienes acompañan al Gobierno tienen dificultades para dimensionar su alcance. Según planteó, los anuncios y medidas se encadenan a una velocidad inédita, generando un escenario político y económico en constante movimiento, que contrasta con la dinámica de gestiones anteriores.

Para Lemoine, esta celeridad no es un dato menor ni una estrategia comunicacional, sino un elemento central del proyecto político libertario. Desde su mirada, la rapidez con la que se implementan reformas estructurales responde a la necesidad de corregir distorsiones acumuladas durante años y de aprovechar una ventana de oportunidad política que permita avanzar sin dilaciones.

En su análisis, la diputada sostuvo que el Gobierno ya comienza a mostrar resultados de decisiones adoptadas en la etapa inicial de la gestión, mientras simultáneamente continúa lanzando nuevas iniciativas. Esta superposición entre medidas de impacto inmediato y reformas de largo plazo es presentada por el oficialismo como una señal de coherencia y continuidad en el rumbo económico y político.

Lemoine remarcó además que los cambios en marcha no se limitan a aspectos puntuales, sino que apuntan a una transformación profunda de la estructura del Estado y de la organización económica. En ese sentido, consideró que muchas de las consecuencias positivas de este proceso todavía no son plenamente visibles, pero se manifestarán con mayor claridad en los próximos años.

La diputada también apeló a una metáfora para describir el momento político que atraviesa el país bajo la conducción de Milei. Al señalar que el Presidente “cosecha mientras continúa sembrando”, buscó transmitir la idea de que la gestión combina resultados concretos con una estrategia de largo aliento, orientada a modificar las bases sobre las que funcionó la Argentina durante décadas.

Las declaraciones se inscriben en un contexto de fuerte respaldo interno dentro de La Libertad Avanza, donde distintos dirigentes destacan la determinación del Ejecutivo para avanzar con reformas consideradas estructurales. La velocidad de los cambios es presentada como un activo frente a un escenario que el propio Gobierno define como crítico y que, según su diagnóstico, requiere decisiones rápidas y profundas.

Desde el oficialismo, esta narrativa también funciona como respuesta a las críticas de la oposición, que suele cuestionar la falta de consensos amplios o advertir sobre los costos sociales de las medidas. Para los referentes libertarios, la urgencia del proceso justifica la intensidad del ritmo y refuerza la idea de que no hay margen para postergar decisiones.

En ese marco, el mensaje de Lemoine no solo ratifica su alineamiento con el Presidente, sino que también busca consolidar un relato político que pone en valor la acción constante y el impacto acumulativo de las reformas. La velocidad, lejos de ser vista como un riesgo, es reivindicada como una virtud y como una marca identitaria de la gestión Milei, que apuesta a dejar una huella duradera en el futuro del país.