El mercado inmobiliario se prepara para un nuevo ciclo de expansión tras un 2025 de fuerte recuperación

El mercado inmobiliario creció con fuerza en 2025 tras años de estancamiento.

La estabilidad macroeconómica y la baja del riesgo país mejoraron el clima de inversión.

El crédito hipotecario fue el principal motor del aumento de operaciones y precios.

Para 2026 se espera una expansión gradual, no un crecimiento explosivo.

Cambian las preferencias: más calidad, sustentabilidad y diferenciación en los proyectos.

La previsibilidad económica se consolida como el factor central para el nuevo ciclo.

Luego de un largo período de estancamiento, el mercado inmobiliario argentino encontró en 2025 un punto de inflexión. A lo largo del año, la actividad mostró un crecimiento sostenido que sorprendió incluso a los propios protagonistas del sector. Si bien hacia los últimos meses se registró una desaceleración en el ritmo de las operaciones de compraventa, el balance anual fue claramente positivo y sentó las bases para un 2026 que aparece cargado de expectativas favorables.

Referentes del real estate coinciden en que el cambio de clima macroeconómico fue determinante. La estabilización monetaria, la reducción del riesgo país y un proceso de reordenamiento general de la economía configuraron un escenario que no se observaba desde hacía años. En ese contexto, la menor traslación de la reciente devaluación a los precios de los inmuebles fue leída como una señal clave de una inflación más contenida y de mayor previsibilidad para la toma de decisiones de largo plazo.

De cara a 2026, los indicadores adelantados refuerzan el optimismo. El aumento en el volumen de consultas, la mayor velocidad de venta en proyectos de calidad y un riesgo país en descenso anticipan un año con mayor dinamismo. Incluso comienza a instalarse la expectativa de un proceso gradual de revalorización del metro cuadrado, especialmente en las zonas más consolidadas y con mejor oferta de infraestructura.

En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires continúa posicionándose como uno de los principales polos de atracción para la inversión, tanto local como extranjera. Los valores actuales, aún rezagados en comparación con otras capitales de la región, mantienen a la ciudad como un destino competitivo, en un contexto donde la estabilidad macro resulta un factor decisivo.

El crédito hipotecario aparece como el gran protagonista del nuevo ciclo. Durante 2025, la recuperación de esta herramienta financiera fue clave para explicar la suba de precios en el segmento residencial usado, que cerró el año con incrementos superiores a los del período anterior. El impacto fue particularmente visible en las unidades de menor ticket, que encontraron en el financiamiento bancario un canal para ampliar la demanda y acelerar las operaciones.

Las cifras muestran un salto significativo en la participación de los créditos dentro del total de compraventas, consolidando una tendencia que no se veía desde hace más de una década. Para los desarrolladores y operadores, el desafío ahora pasa por sostener esa dinámica con reglas claras, tasas razonables y plazos estables, condiciones indispensables para que el crédito se convierta en un motor permanente y no en un fenómeno transitorio.

Aun así, el optimismo convive con una mirada prudente. La mayoría de los analistas descarta un crecimiento explosivo y apuesta más bien a una consolidación gradual, apoyada en un contexto de mayor previsibilidad. La evolución del tipo de cambio, el costo de la construcción y la profundidad del mercado financiero serán variables clave para definir el ritmo del sector.

En términos de tendencias, también se observa un cambio en las preferencias de los compradores. Los nuevos desarrollos priorizan la diferenciación, la calidad del diseño y la experiencia de uso por sobre la simple acumulación de metros cuadrados. Proyectos de menor densidad, con mejor relación entre espacios interiores y exteriores, criterios de sustentabilidad y bajo mantenimiento comienzan a marcar el estándar competitivo.

El segmento de unidades en pozo y a estrenar mantuvo una demanda sostenida durante 2025, aunque impulsada por factores distintos a los del año previo. Mientras que en 2024 el blanqueo de capitales había sido el principal motor, en 2025 el protagonismo volvió a recaer en el crédito hipotecario. En ese proceso, los valores de las unidades en pozo registraron subas de entre 10% y 15%, con fuertes diferencias según ubicación y propuesta arquitectónica.

Con un comprador más exigente, un escenario macroeconómico más estable y el financiamiento nuevamente en agenda, el real estate argentino se encamina hacia un 2026 de recuperación selectiva. El mercado ya no premia únicamente la construcción, sino la planificación, el valor agregado y la visión de largo plazo. En un país históricamente atravesado por la incertidumbre, la previsibilidad vuelve a perfilarse como el activo más valioso.