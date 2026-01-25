Belgrano se lo dio vuelta sobre la hora a Rosario Central y arrancó bien el Apertura

En un emocionante encuentro de fútbol argentino, Rosario Central inició con un polémico penal cobrado por el árbitro Yael Falcón Pérez. Ángel Di María convirtió la pena máxima justo antes del descanso, lo que parecía augurar una victoria para el Canalla. Sin embargo, Belgrano, tocado en su orgullo, reaccionó en la segunda mitad.

Con un cambio táctico que buscaba revitalizar al equipo, Jorge Almirón hizo su debut como entrenador, modificando el esquema habitual y creando instantes de buen juego. El penal en cuestión se originó tras un contacto leve entre Velázquez y Di María, lo que generó controversia entre los jugadores de Belgrano al considerarlo un fallo raro.

A pesar de la adversidad, el Pirata no se rindió. Con un juego más ofensivo, logró empatar gracias a un autogol de Mallo en el minuto 43 del segundo tiempo. En una rápida jugada, el joven Gutiérrez marcó el gol de la victoria en el siguiente minuto, sellando un final de partido memorable.