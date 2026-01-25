Villarreal confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Juan Foyth

Juan Foyth, defensa del Villarreal, sufrió una rotura del tendón de Aquiles en su tobillo izquierdo, confirmó el club el domingo 25 de enero. La lesión ocurrió durante el partido contra el Real Madrid y fue diagnosticada tras las pruebas médicas realizadas por el equipo. El Villarreal anunció que pronto informará sobre la intervención quirúrgica que Foyth deberá someterse.

La recuperación podría llevar un mínimo de seis meses, lo que significa que se perderá el resto de la temporada del Villarreal. El equipo pelea por clasificar a la UEFA Champions League, además de que Foyth se perderá importantes compromisos con la Selección Argentina, incluidos la Finalissima contra España en marzo y la Copa del Mundo 2026.

Este contratiempo también abre oportunidades para otros defensores en la lista de convocados por Lionel Scaloni, como Marcos Senesi, Facundo Medina, Kevin Mac Allister y Mariano Troilo.

Es la cuarta temporada consecutiva en la que Foyth enfrenta una lesión grave. Desde la campaña 2022/2023, ha sufrido diversas lesiones que han requerido largas recuperaciones, incluyendo una distensión que lo dejó fuera en 17 partidos entre agosto y noviembre de 2022.