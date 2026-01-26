La Rural en Neuquén: consensos, producción y una agenda que tensiona con el clima político nacional

La SRA planteó la necesidad de consensos y trabajo colectivo como base del desarrollo productivo.

El discurso de Nicolás Pino marcó un contraste sutil con la narrativa oficial centrada en el esfuerzo individual.

Se reafirmó el diálogo institucional entre el sector agropecuario y los distintos niveles del Estado.

El gobernador Rolando Figueroa anunció un proyecto para proteger tierras bajo riego y nuevas líneas de crédito.

La infraestructura rural fue señalada como un factor crítico para la producción y la vida en el interior.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea y la situación de la ganadería ocuparon un lugar central en la agenda sectorial.

La inauguración de la 83° Expo Rural de Neuquén dejó algo más que una postal institucional del sector agropecuario patagónico. En su discurso, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, trazó una hoja de ruta centrada en la cooperación, el diálogo y la construcción de acuerdos, una mirada que, sin confrontar de manera directa, se despega del énfasis individualista que domina buena parte del relato oficial a nivel nacional.

Desde el inicio de su intervención, el titular de la SRA puso el acento en la idea de que el desarrollo productivo no es una tarea solitaria. La prosperidad del campo —sugirió— no puede pensarse de manera aislada del resto de la economía ni del entramado social del país. Bajo esa lógica, sostuvo que cuando la producción agropecuaria logra crecer y consolidarse, el impacto positivo se extiende al conjunto de la Argentina, en términos de empleo, inversión y generación de divisas.

El escenario elegido no fue casual. El acto se desarrolló en Junín de los Andes, una ciudad que sintetiza muchas de las tensiones del interior productivo: distancia de los grandes centros urbanos, infraestructura limitada y una economía fuertemente atada a los vaivenes del clima y de los mercados. Allí, Pino reivindicó el valor del diálogo institucional y del trabajo articulado entre el sector privado y los distintos niveles del Estado, al sostener que los mejores resultados surgen cuando existen objetivos comunes y voluntad política para alcanzarlos.

El mensaje, que incluyó una referencia al pensamiento del papa Francisco, marcó una diferencia de matiz con la narrativa dominante del Gobierno nacional. Sin cuestionar abiertamente al presidente Javier Milei —con quien mantiene un vínculo fluido—, el dirigente rural subrayó que ni los productores, ni las provincias, ni el país pueden salir adelante sin consensos básicos. La afirmación funcionó como una toma de posición en un contexto donde el debate público suele oscilar entre la desregulación extrema y la retirada del Estado de áreas clave.

En esa línea, Pino ratificó la predisposición de la SRA a sostener canales de diálogo con las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Destacó especialmente la relación de trabajo con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, y con el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, a quienes reconoció por su conocimiento del territorio y de las necesidades concretas de quienes producen en la región.

El propio Figueroa aprovechó la apertura de la muestra para anunciar medidas orientadas al sector agropecuario. Entre ellas, confirmó que el próximo 1° de marzo enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley destinado a proteger las tierras bajo riego, con el objetivo de evitar que superficies productivas sean absorbidas por emprendimientos inmobiliarios. También informó sobre la puesta en marcha de nuevas líneas de crédito y volvió a reclamar que la Argentina avance hacia un estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación, similar al que ya rige en la Patagonia.

La infraestructura ocupó un lugar central en la exposición del presidente de la SRA. El deterioro de los caminos rurales, advirtió, no solo encarece la producción y dificulta la logística, sino que afecta la vida cotidiana de las comunidades del interior, desde el acceso a la educación hasta la atención sanitaria. En ese punto, insistió en la necesidad de ampliar el financiamiento para fortalecer el arraigo rural y evitar el despoblamiento de amplias zonas del país.

En clave más amplia, Pino se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que describió como una oportunidad estratégica para diversificar mercados, ganar escala y agregar valor a la producción agroindustrial. En ese sentido, confirmó que la entidad acompañará el proceso de ratificación legislativa en el Congreso.

Por último, destacó la recuperación de la ganadería bovina, reflejada en un aumento interanual del 28% de las exportaciones, y manifestó su preocupación por la caída del stock ovino en la Patagonia. Como respuesta parcial a ese problema, respaldó la decisión del Senasa de habilitar la exportación directa de lana sucia, una medida que, según planteó, reduce costos y mejora la competitividad del sector.