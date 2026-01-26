Milei vuelve a la escena militante con la Derecha Fest en Mar del Plata

Milei encabezará una nueva edición de la Derecha Fest en Mar del Plata, en plena temporada de verano.

El evento será de acceso gratuito y se realizará en un complejo privado frente al mar.

Participarán dirigentes del oficialismo, intelectuales y referentes del espacio libertario.

La jornada se complementará con una caminata del Presidente por el centro de la ciudad.

Desde La Libertad Avanza señalan que se trata de una actividad privada, no partidaria.

El acto busca reforzar la “batalla cultural” y el contacto directo con la base electoral.

En la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso y en pleno receso estival, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse en un formato que le resulta cómodo y políticamente funcional: un acto de fuerte impronta ideológica, por fuera de la agenda institucional clásica. Este martes viajará a Mar del Plata para cerrar una nueva edición de la Derecha Fest, el encuentro conservador que se consolidó como uno de los principales espacios de difusión de la denominada “batalla cultural” que impulsa el oficialismo.

Será la segunda vez que Milei encabece este evento, que ya tuvo ediciones en Buenos Aires, Córdoba y Montevideo, y que en esta oportunidad se realizará a pocos metros del mar, en uno de los puntos más concurridos del verano argentino. A diferencia de experiencias anteriores, el ingreso será gratuito, una decisión que, combinada con el contexto turístico y la ubicación elegida, alimenta las expectativas de una convocatoria masiva.

El acto se desarrollará en el Horizonte Club de playa, un complejo privado del sur marplatense con infraestructura pensada para grandes encuentros: estacionamiento, espacios gastronómicos, áreas recreativas y sectores al aire libre. El lugar estará abierto exclusivamente para quienes se registren previamente, aunque desde la organización remarcan que el acceso no tendrá costo y que la convocatoria apunta tanto a militantes como a público general.

La Derecha Fest es financiada por la editorial Hojas del Sur —responsable de las últimas publicaciones del Presidente— y por Arcano Strategy Group, una consultora especializada en comunicación política y campañas electorales. Desde su nacimiento, a poco de la llegada de Milei a la Casa Rosada, el evento fue concebido como una plataforma para reforzar el componente ideológico del proyecto libertario y mantener activo el vínculo con su base más movilizada.

A lo largo de sus distintas ediciones, el festival fue ganando volumen político. Comenzó en 2024 bajo el nombre “Viva la Derecha Fest”, con un perfil más intelectual y la presencia de referentes del pensamiento conservador. Con el correr de los meses, sumó dirigentes del oficialismo, miembros del Gabinete y legisladores nacionales, hasta convertirse en una vidriera partidaria de alto impacto.

En Mar del Plata, el esquema será similar. Además del Presidente, participarán como oradores Agustín Laje, uno de los ideólogos más influyentes del espacio; la diputada Lilia Lemoine; el legislador Sergio Figliuolo; el bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón; y el escritor Nicolás Márquez, autor de una biografía sobre Milei. El listado refleja la combinación de discurso político, militancia y construcción simbólica que caracteriza a este tipo de encuentros.

En paralelo al festival, el Presidente desplegará una actividad más cercana al territorio. El lunes por la noche encabezará una caminata por el centro marplatense, acompañado por dirigentes nacionales y provinciales. El recorrido, pensado como una instancia de contacto directo con vecinos y turistas, partirá desde la zona comercial de Güemes y se extenderá por varias cuadras, en una postal que el oficialismo busca replicar en distintos puntos del país.

Desde La Libertad Avanza aclaran que la Derecha Fest no forma parte de la agenda oficial del partido, sino que se trata de una actividad privada. Sin embargo, reconocen que las estructuras locales y seccionales colaboran en la difusión y en la movilización de simpatizantes. Agrupaciones internas y espacios afines ya anticiparon su presencia, con contingentes organizados que se sumarán al evento.

La apuesta del Gobierno es clara: aprovechar el verano y el clima distendido para reforzar el vínculo emocional con su electorado, sin descuidar la agenda legislativa que se activará en febrero. En ese equilibrio entre gestión y militancia, Milei vuelve a recurrir a un formato que le permite consolidar identidad política, exhibir respaldo y marcar presencia en un escenario clave como la provincia de Buenos Aires.