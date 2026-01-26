Colapinto comenzó su trabajo en pista durante la pretemporada 2026 de la F1

El piloto argentino Franco Colapinto dio un paso importante en su carrera en la Fórmula 1 al probar por primera vez el Alpine A526 durante la jornada inaugural de los ensayos de pretemporada 2026 en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Colapinto, que debutó oficialmente con el equipo francés, se centró en la recolección de datos y evaluaciones técnicas. Su salida al circuito fue esperada, y rápidamente completó sus primeras vueltas con el nuevo monoplaza.

En su primera vuelta cronometrada, Colapinto se posicionó en P5 con un tiempo de 1:32.012, en una sesión donde los equipos se concentraron en chequeos de fiabilidad antes de buscar tiempos rápidos. Posteriormente, mejoró su marca a 1:24.609, quedando a 2.257 segundos del Mercedes, el coche de referencia del día.

A lo largo de la mañana, el piloto argentino continuó en pista mientras Alpine acumuló un total de cuatro vueltas, en el marco de una jornada de actividad moderada para la mayoría de los equipos. En contraste, Mercedes se destacó como el más activo, completando 24 vueltas y demostrando una intensa carga de trabajo.

Participación en la jornada de ensayos

Siete equipos tomaron parte en esta primera jornada:

Alpine: Franco Colapinto

Franco Colapinto Audi: Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto Cadillac: Valtteri Bottas

Valtteri Bottas Haas: Esteban Ocon

Esteban Ocon Mercedes: Kimi Antonelli

Kimi Antonelli Racing Bulls: Liam Lawson

Liam Lawson Red Bull: Isack Hadjar

McLaren y Ferrari optaron por no participar, mientras que Williams se ausentará toda la semana. La presencia de Aston Martin sigue siendo incierta, con posibilidad de aparecer a partir del miércoles.

Kimi Antonelli marca el ritmo

Kimi Antonelli, al volante del Mercedes, estableció el mejor tiempo del día con 1:27.406. Para ponerlo en contexto, Oscar Piastri había conseguido la pole en 2025 con un tiempo de 1:11.546, lo que indica que los registros actuales son significativamente más lentos.

Aprovechando la jornada, McLaren presentó su nuevo diseño para los test, con un llamativo esquema de color negro.

Estructura de los test en Barcelona

Los ensayos se llevarán a cabo en dos sesiones diarias: de 5:00 a 9:00 y de 10:00 a 14:00 (hora de Argentina). Cada equipo dispondrá de tres días de pruebas, con los pilotos compartiendo un solo monoplaza, limitando así su tiempo en pista.

El clima podría complicar los testar de mañana, ya que se anticipan lluvias, lo que permitiría recoger datos en condiciones adversas. Pirelli ha proporcionado tres tipos de neumáticos para esta semana: C1 (duro), C2 (medio) y C3 (blando). Cabe destacar que los entrenamientos se realizarán a puertas cerradas, sin acceso a medios ni aficionados.

Próximos días de pruebas

Para el lunes se asegurarán las participaciones de Alpine, Red Bull, Mercedes y Racing Bulls. Cadillac planea poner en pista a Valtteri Bottas en la mañana y a Sergio "Checo" Pérez en la tarde, mientras que Audi y Haas también tienen previsto rodar si no surgen inconvenientes.