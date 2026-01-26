El drama que atraviesa Juana Repetto a días de ser mamá

Juana Repetto se encuentra en la recta final de su tercer embarazo y ha compartido con sus seguidores las dificultades que enfrenta debido a las altas temperaturas en Buenos Aires. En una historia de Instagram, la actriz expresó su malestar: “No aguanto estar afuera. Me siento muy agitada y cansada”.

Repetto también comparó esta experiencia con sus embarazos anteriores, señalando que no recordaba sentir malestar similar durante su primer embarazo, a pesar de haber pesado 20 kilos más y haber llegado a las 42 semanas de gestación.

“¿Será la edad o el calor? Probablemente ambas”, reflexionó. Además, comentó que le resulta complicado seguir con su rutina habitual de desayunar al aire libre y disfrutar de la pileta debido al intenso calor. “Estoy aquí bajo el aire acondicionado, chicas. Tengo mucho calor y el niño no para de moverse”, concluyó.