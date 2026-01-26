Cae la aprobación de la primera ministra Takaichi en Japón y crecen las dudas económicas antes de las elecciones del 8 de febrero

La aprobación pública de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi registró una caída en nuevas encuestas difundidas este lunes, a pocas semanas de las elecciones nacionales anticipadas del 8 de febrero, un proceso que la mandataria planteó como un veredicto directo sobre su gestión al frente de la economía japonesa.



Según una encuesta publicada por el diario Nikkei, el respaldo a la administración Takaichi descendió a 67%, frente al 75% registrado en diciembre, y quedó por debajo del 70% por primera vez desde que asumió el cargo en octubre, cuando se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de primera ministra en Japón.



Un sondeo separado de la agencia Kyodo mostró una caída a 63%, desde 68%, mientras que una encuesta del diario Mainichi indicó un retroceso de 10 puntos, hasta 57%. El diario Yomiuri Shimbun informó una baja adicional de cuatro puntos, hasta 69%.



El descenso en los niveles de aprobación coincide con cuestionamientos a la decisión de Takaichi de convocar elecciones anticipadas para renovar los 465 escaños de la Cámara Baja, poco más de un año después de los últimos comicios legislativos celebrados en octubre de 2024, que otorgaron un mandato de cuatro años. La primera ministra justificó la convocatoria al señalar que la elección resulta necesaria para confirmar si la ciudadanía respalda su gestión y a su nuevo gobierno de coalición.



Tras asumir hace tres meses, Takaichi formó un gobierno con su Partido Liberal Democrático (LDP) y el Japan Innovation Party (JIP) para alcanzar una ajustada mayoría en la cámara baja. Ambos partidos conservan una ventaja de un solo escaño. Una victoria electoral permitiría a la primera ministra reclamar un mandato más sólido, en un contexto en el que el LDP enfrenta bajos niveles de popularidad y una sucesión de escándalos.

Las encuestas también reflejaron escepticismo entre los votantes respecto de las propuestas económicas de la mandataria. En el sondeo de Nikkei, 56% de los consultados consideró que el paquete de estímulo propuesto no lograría mitigar el impacto del aumento del costo de vida. La misma proporción expresó dudas sobre la eficacia de la promesa de eliminar el impuesto al consumo sobre los alimentos durante dos años, una de las principales promesas de campaña de Takaichi, que se suma a propuestas de recortes fiscales planteadas por la oposición.

La primera ministra no detalló cómo financiaría esa medida. “Sin embargo, el 56% de los encuestados en la nueva encuesta de Nikkei afirmó que no creía que un tipo impositivo cero sobre los alimentos fuera eficaz contra el aumento de los precios.”, informó el diario.

La preocupación sobre el financiamiento de las políticas fiscales también se reflejó en los mercados, ante la posibilidad de que Japón deba emitir deuda adicional, un factor que presionó al alza los rendimientos de los bonos del gobierno.

La convocatoria anticipada a las urnas también generó rechazo entre parte del electorado y de la oposición. La decisión se tomó antes de que los legisladores aprueben el presupuesto nacional récord de 793.000 millones de dólares.

En la encuesta de Mainichi, dos quintos de los consultados manifestaron descontento con el momento elegido para las elecciones, frente a menos de un tercio que expresó conformidad. El diario señaló que muchos votantes mostraron frustración porque la elección ralentizó el debate legislativo sobre el nuevo presupuesto antes del cierre del año fiscal en marzo.

De cara a los comicios, Takaichi lidera un partido menos popular que su figura personal. El LDP registra alrededor de 30% de apoyo en varias encuestas recientes. Además, la primera ministra perdió el respaldo del partido centrista Komeito, que el año pasado puso fin a una alianza de 26 años con el LDP y se asoció con el principal partido opositor, el Partido Democrático Constitucional de Japón, lo que privó al oficialismo de un apoyo clave en decenas de distritos urbanos.

El resultado de las elecciones podría depender de la capacidad de Takaichi para transformar su respaldo personal en apoyo más amplio para su partido. En paralelo a la campaña, la primera ministra tiene previsto participar el lunes en un panel televisado junto a líderes opositores para debatir sus políticas.

