Argentina se suma a una cumbre militar hemisférica en medio del giro estratégico de Estados Unidos

La Argentina participará en una cumbre militar hemisférica sin precedentes recientes

Marcelo Dalle Nogare encabezará la delegación en su primer compromiso internacional clave

Estados Unidos redefine su estrategia de seguridad con foco renovado en América Latina

El narcotráfico y el crimen transnacional serán ejes centrales de la agenda

La reunión incluye la contención de actores extrahemisféricos como tema sensible

Para el gobierno de Milei, el encuentro supone una oportunidad y un desafío estratégico

La Argentina participará el próximo 11 de febrero en una reunión de alto nivel que reunirá en Washington a los jefes de Estados Mayores de 34 países del hemisferio occidental, un encuentro poco frecuente tanto por su escala como por el rango de sus asistentes. La convocatoria, impulsada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, se inscribe en un momento de redefinición profunda de la política de seguridad norteamericana, con un renovado foco en América Latina y el Caribe.

La delegación argentina estará encabezada por Marcelo Dalle Nogare, recientemente designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Su presencia marcará el primer compromiso internacional relevante desde su ascenso y es leída en ámbitos oficiales como una señal clara del rumbo que el Gobierno busca imprimir a la política de defensa. La decisión fue adoptada por el presidente Javier Milei, a propuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti, en el marco de una reorganización más amplia de la conducción civil y militar del área.

Dalle Nogare, vicealmirante de la Armada, cuenta con una trayectoria que combina formación operativa y perfil académico, con estudios en sistemas navales y dirección estratégica. En el entorno gubernamental consideran que ese recorrido resulta funcional a la dinámica de la cumbre, centrada en la planificación conjunta, la interoperabilidad y la coordinación regional frente a amenazas comunes. Para la Casa Rosada, la invitación representa además una oportunidad para reposicionar a la Argentina en los foros hemisféricos de seguridad y profundizar el acercamiento estratégico con Washington.

El encuentro convocará a los máximos responsables militares del continente, junto con representantes de países europeos con presencia territorial en la región, como el Reino Unido, Francia y Dinamarca. Desde el Pentágono señalaron que no existen antecedentes recientes de una reunión de estas características, tanto por la cantidad de países involucrados como por la jerarquía de los participantes. El objetivo formal será fortalecer la cooperación frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de intercambiar evaluaciones sobre riesgos emergentes y prioridades estratégicas compartidas.

Las deliberaciones se desarrollarán en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes y por una intensificación de la actividad militar estadounidense en el hemisferio occidental. En las últimas semanas, Washington incrementó su presencia operativa en el Caribe y el Pacífico oriental, profundizó acciones contra redes de narcotráfico y volvió a ubicar a América Latina en el centro de su agenda de seguridad, luego de años de concentración en Europa del Este y el Indo-Pacífico.

En un comunicado oficial, la oficina de Caine subrayó que la reunión buscará reforzar alianzas y esfuerzos conjuntos no solo contra el crimen organizado y el terrorismo, sino también frente a actores externos que, según la mirada estadounidense, ponen en riesgo la estabilidad regional. Esa referencia aparece como uno de los puntos más sensibles del encuentro, en un escenario de competencia global en el que Estados Unidos busca limitar la influencia de potencias extrahemisféricas como China, Rusia o Irán.

La cumbre se apoya en los lineamientos de la nueva Estrategia de Defensa Nacional presentada por el Pentágono, que redefine prioridades globales y asigna al hemisferio occidental un rol estratégico central. El documento plantea la necesidad de proteger rutas comerciales, infraestructura crítica y cadenas de suministro, además de asegurar el acceso a territorios considerados clave desde una perspectiva militar y económica.

Analistas regionales advierten que este giro implica también mayores exigencias de alineamiento político y militar para los países latinoamericanos. Si bien la cooperación frente al narcotráfico y el crimen transnacional es un objetivo compartido, el nuevo enfoque abre interrogantes sobre el margen de autonomía de las naciones de la región en la definición de sus propias políticas de defensa.

Para la Argentina, la participación en Washington combina oportunidades y desafíos. Por un lado, refuerza el mensaje de acercamiento estratégico impulsado por el gobierno de Milei y puede traducirse en una relación más estrecha entre las fuerzas armadas de ambos países. Por otro, plantea interrogantes sobre el grado de involucramiento que el país asumirá en iniciativas regionales promovidas por Estados Unidos y sobre el impacto político interno de ese alineamiento.

La reunión, reprogramada para febrero tras una postergación por razones climáticas, se desarrollará a puertas cerradas y no se prevé la difusión de una declaración conjunta. Más allá de los comunicados oficiales, el alcance real del encuentro dependerá de las señales políticas y operativas que emerjan de Washington y de cómo los países del hemisferio, incluida la Argentina, decidan posicionarse ante la nueva arquitectura de seguridad que Estados Unidos busca consolidar.