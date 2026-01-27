El Municipio abre la preinscripción para la entrega de kits escolares

El Municipio informa a la comunidad que se abre la preinscripción para la entrega de útiles escolares, una iniciativa que busca apoyar a las familias en el inicio del ciclo educativo 2026.

La misma está destinada a los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario. Pueden solicitar este beneficio hasta dos integrantes por familia.

La preinscripción podrá realizarse desde el 2 al 13 de febrero de forma presencial, en la Secretaría de Educación y Cultura (Sarmiento 550) y en la Oficina de Participación Ciudadana y Vecinales (Bv. Hipólito Yrigoyen 421), en el horario de 9:00 a 12:00.

La documentación que se deberá presentar es la siguiente: DNI actualizado del estudiante y su referente familiar (no es necesario presentar fotocopia), constancia de alumno regular o libreta de fin de ciclo lectivo 2025, certificación negativa de ANSES de referentes familiares (se obtiene en la página www.anses.gob.ar).