Fallo favorable del TAS para los jugadores argentinos implicados en el caso Malasia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) otorgó una medida cautelar a futbolistas argentinos sancionados por la FIFA, permitiéndoles regresar a la competencia oficial mientras se resuelve el fondo del caso.

Este fallo beneficia a Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés, quienes habían sido suspendidos por un año tras ser acusados de presentar documentación irregular para jugar con la selección de Malasia.

La decisión del TAS anula temporalmente la sanción de la FIFA, lo que permite a los jugadores reintegrarse a sus clubes. Esta medida es crucial tanto para su desarrollo profesional como para las instituciones que esperaban contar con ellos en el campo.

La controversia surgió en 2024, cuando la FIFA inició una investigación sobre las credenciales de estos futbolistas para representar a Malasia. Posteriormente, la FIFA sancionó a siete jugadores, incluyendo a los tres argentinos, lo cual fue ratificado en una apelación.

Los futbolistas apelaron al TAS, que consideró que existían suficientes fundamentos para suspender la sanción hasta que se tome una decisión final. Así, los jugadores pueden reanudar entrenamientos y competencias, a la espera del veredicto que definirá si la sanción se mantiene o se revoca.