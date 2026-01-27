Zeballos: el único argentino en el Australia Open

El Abierto de Australia se despidió de los argentinos en su cuadro principal tras la eliminación de Francisco Cerúndolo, quien alcanzó la cuarta ronda en su primera participación. Cerúndolo, número 21 del mundo, no pudo ante el poderoso tenis de Alexander Zverev, tercer clasificado mundial, y cayó con un marcador de 6-2, 6-4 y 6-4 en más de dos horas.

A pesar de la derrota, la actuación del argentino fue destacable, especialmente su victoria sobre Andrey Rublev en la ronda anterior, que dejó a los aficionados deseando más. Cerúndolo fue el mejor de los ocho argentinos en competencia. Tomás Etcheverry llegó a la tercera ronda, mientras que Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Thiago Tirante se despidieron en la segunda. Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, junto a Solana Sierra en el cuadro femenino, debutaron con derrotas.

En el dobles masculino, Horacio Zeballos y Marc Granollers están en cuartos de final tras vencer a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy por 6-3, 3-6 y 6-3. Los campeones de Roland Garros y US Open 2025 buscan su primera final en Australia, siendo la dupla más alta del torneo tras las eliminaciones de los defensores del título.

Zeballos y Granollers se medirán en cuartos contra los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos, quienes sorprendieron al eliminar a los alemanes Krawietz y Pütz. El encuentro se llevará a cabo durante la madrugada del martes.