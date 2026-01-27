Conmebol tomó una decisión que podría permitirle a Messi jugar la Copa Libertadores

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, está trabajando para permitir que Lionel Messi participe en la Copa Libertadores. Desde Inter Miami, el propietario Jorge Más ha manifestado el interés del equipo por competir en este torneo continental.

Domínguez afirmó que es un tema que debe discutirse dentro de la CONCACAF, reconociendo la historia de participación de equipos de esta confederación en la Libertadores hasta 2017. "Es un honor que equipos de otras confederaciones vean la Libertadores como un referente. La puerta está abierta, pero, para regresar, deben hacerlo a través de la CONCACAF", indicó Domínguez.

A lo largo del siglo XXI, clubes mexicanos y estadounidenses compitieron en la Libertadores, pero esa relación se interrumpió en 2017 debido a diferencias normativas y de calendario. Sin embargo, algunos equipos de CONCACAF, como Chivas y Tigres, han llegado a la final del torneo, creando controversias en el proceso.

Se espera que, para 2027, se pueda reestablecer esta colaboración, con Messi como figura central. Mientras tanto, el delantero argentino jugará en la Concachampions y en la MLS en una temporada repleta de partidos debido al calendario de la Copa Mundial de FIFA.

Desde Inter Miami, Jorge Más ha declarado abiertamente su deseo de competir en la Libertadores. "Creo que los campeones de la MLS y la Liga MX merecen un lugar. He conversado con Conmebol y Alejandro sobre esta posibilidad. Hay ejemplos anteriores de clubes mexicanos en la Libertadores", dijo Más, dejando abierta la posibilidad de que Messi pueda llevar su talento a Sudamérica en el futuro cercano.