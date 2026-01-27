Franco Colapinto habló tras el inicio de los tests de la F1

Franco Colapinto se mostró optimista tras la primera jornada de los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Barcelona, a pesar de un pequeño inconveniente técnico que lo obligó a hacer una pausa. El piloto argentino expresó su satisfacción por el rendimiento del nuevo auto de Alpine y compartió sus expectativas para la primera carrera de 2026, que se celebrará en Australia.

"Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un coche nuevo y nuevas regulaciones. Los coches son muy diferentes y hay grandes cambios, lo cual es emocionante. El equipo hizo un gran trabajo en traer el coche aquí; ha sido un esfuerzo considerable", comentó Colapinto, quien debutará como piloto titular tras haber sido reemplazo en 2024 con Williams y en 2025 con Alpine.

Conversando con el sitio oficial de la F1, destacó la importancia de esta pretemporada: "Este kilometraje y estas vueltas son muy útiles para el inicio de la temporada. Intentaré aprovecharlo al máximo y trabajar mucho con el equipo". Sobre las próximas pruebas, que se llevarán a cabo del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes, agregó: "Con suerte, tendremos más días buenos, acumularemos kilómetros y conoceremos mejor el coche".

Colapinto describió el modelo A526 como "muy diferente" al del año anterior, enfatizando la necesidad de adaptarse a la nueva técnica de gestión de energía y el menor tamaño de los neumáticos. "Esto requiere un cambio en la filosofía del equipo y en la forma de trabajar la puesta a punto", explicó.

Enfocándose en el Gran Premio de Australia, que se realizará el 8 de marzo, Colapinto concluyó: "Trataré de encontrar mi dirección. Si trabajamos bien con el equipo, los resultados en Melbourne llegarán. Nos concentramos en nosotros mismos y en maximizar cada vuelta".

En su primera jornada en el Shakedown de Barcelona, Colapinto completó 60 vueltas y recorrió 279 kilómetros, según información publicada por Alpine.