Se sumó a un equipo, pero antes de firmar recibió otra propuesta y abandonó la concentración

El pase de Kevin López a Colón de Santa Fe se frustró inesperadamente a pocas horas de formalizarse, tras una oferta de Instituto de Córdoba que alteró los planes del jugador y cambió el panorama en el mercado de fichajes de la Primera Nacional.

López, actualmente en Independiente, se encontraba en Santa Fe, había entrenado con su nuevo equipo y estaba listo para firmar el contrato con el Sabalero. Sin embargo, justo antes de la firma, recibió una propuesta de Instituto que le llevó a reconsiderar el acuerdo. Colón, que había cerrado un préstamo por un año sin cargo y con opción de compra del 50% del pase, se vio obligado a reorganizar sus planes a poco del inicio del torneo.

El suceso sorprendió a la dirigencia de Colón, ya que el jugador había llegado el domingo y se había hospedado en el Hotel de Campo del club. Tras entrenar el lunes y ser presentado ante el cuerpo técnico y sus nuevos compañeros, el panorama cambió abruptamente. López decidió no avisar y abandonó Santa Fe tras recibir un llamado de Instituto, que le solicitó renegociar el contrato.

López, nacido el 28 de diciembre de 2001, tiene su pase en Independiente y jugó la última temporada en Atlético Tucumán, habiendo pasado por las inferiores de Belgrano y tenido experiencias en Quilmes y Defensa y Justicia. Su versatilidad en el mediocampo lo convertía en un fichaje atractivo para Colón.

El periodista Ariel Driussi comentó sobre la situación: “El jugador se iba al hotel para firmar su contrato, pero tras recibir la llamada de Instituto, abandonó Santa Fe sin avisar”.

A días del debut ante Deportivo Madryn el 14 de febrero, Colón busca alternativas para reemplazar a López. Instituto, por su parte, se encuentra en la expectativa de concretar su incorporación, buscando reforzar su plantilla tras un inicio complicado en la Liga Profesional. Independiente mantiene los derechos del jugador, lo que podría facilitar futuras negociaciones. Su repentina decisión ha reconfigurado las expectativas para ambos clubes en este mercado de fichajes.