Un comentario de Evangelina Anderson reavivó la tensión con Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis han puesto fin a su relación, pero la modelo ha optado por no realizar declaraciones al respecto. Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto viral un "like" dado por Anderson a una publicación que expone su situación.

El post, comentado en las redes de LAM, dice: “A veces no eres la ‘mamá loca’. Eres la mujer cansada de cargar sola”. Acompañado de un video, se escucha a una mujer describir su experiencia como madre de un padre ausente y cómo es percibida por su entorno.

La mujer expresa su frustración: “Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso. Para otros, soy la mamá soltera loca porque reclamo lo mínimo". También menciona las dificultades diarias que enfrenta, como las noches sin dormir y la lucha económica, enfatizando que a menudo se la retrata como la culpable mientras su expareja queda como la víctima.

El mensaje finaliza con un apoyo a otras madres en situaciones similares: “No estás loca, estás cansada y herida”.