Córdoba vuelve al mercado internacional con una estrategia para ordenar su deuda y ganar previsibilidad

Córdoba regresó al mercado internacional con una emisión de bonos en dólares y una recompra de deuda cercana a vencer.

La operación busca extender plazos y aliviar presiones financieras de corto plazo.

El contexto de menor riesgo país fue determinante para avanzar con la colocación.

La provincia planea un ingreso gradual de los dólares, lo que genera tensiones con el BCRA.

Otras provincias también reforzaron señales de cumplimiento y acceso al crédito externo.

El resultado será una referencia para futuros intentos de financiamiento subnacional.

La provincia de Córdoba retomó esta semana el acceso al financiamiento externo con una operación diseñada para mejorar su perfil de deuda y reforzar la confianza de los inversores. Bajo la conducción del gobernador Martín Llaryora, el distrito salió nuevamente a los mercados internacionales con una combinación de emisión de un nuevo bono en dólares y un programa de recompra de títulos próximos a vencer, en una señal que busca mostrar previsibilidad fiscal y capacidad de gestión de pasivos en un contexto financiero más favorable que el de meses atrás.

La iniciativa marca la segunda colocación internacional de Córdoba desde el inicio del gobierno nacional actual y se apoya en un escenario de mayor estabilidad financiera. La mejora en la cotización de los bonos argentinos y la caída del riesgo país —que se ubicó en niveles mínimos de los últimos años— alentaron a la provincia a avanzar con la operación antes de que las condiciones externas o internas vuelvan a endurecerse. La apuesta es clara: aprovechar la ventana de oportunidad para extender plazos, reducir presiones de corto plazo y consolidar una presencia sostenida en el mercado voluntario de deuda.

El nuevo bono, emitido en dólares y bajo legislación del estado de Nueva York, tiene un plazo de nueve años y un esquema de amortización escalonado que concentra los pagos entre el séptimo y el noveno año. La tasa de interés, fijada en torno al 9,25%, se define mediante licitación y refleja tanto la mejora relativa del contexto como las limitaciones que aún enfrentan los emisores subnacionales argentinos, encuadrados dentro del segmento de deuda especulativa según las principales calificadoras internacionales.

Si bien el programa autoriza emisiones por un monto mayor, la provincia busca colocar una suma acotada, con el objetivo de no sobrecargar su estructura financiera. En paralelo, lanzó una oferta para recomprar la totalidad de los bonos con vencimiento en 2027, una maniobra que apunta a despejar compromisos en dólares en el corto plazo y reducir los picos de vencimientos previstos para los próximos dos años. Para esta recompra se destinará una parte de los fondos obtenidos, luego de que en una instancia anterior no se lograra rescatar la serie completa.

Uno de los aspectos más sensibles de la estrategia es el manejo de las divisas. A diferencia de otras experiencias recientes, Córdoba anticipó que no ingresará de manera inmediata la totalidad de los dólares al país. El plan oficial contempla un ingreso gradual, vinculado al avance de obras públicas, con el objetivo de evitar descalces financieros y cambiarios. Esta decisión, sin embargo, abre un frente de tensión con el Banco Central, que exige la liquidación de los fondos como condición para el acceso futuro al mercado cambiario al momento de afrontar los pagos de deuda.

El movimiento de Córdoba no ocurre en soledad. En los últimos meses, varias provincias reforzaron señales de cumplimiento y disciplina financiera, conscientes de que la credibilidad es un activo central para sostener el acceso al crédito. Pagos recientes de deuda por parte de distritos como Tierra del Fuego y Neuquén, junto con colocaciones realizadas por Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, configuran un escenario de reapertura gradual del financiamiento externo subnacional.

Detrás de estas operaciones subyace un desafío común: la magnitud de los vencimientos en moneda extranjera que enfrentan las provincias y la necesidad de administrar cuidadosamente sus reservas. Aunque parte de esos compromisos cuentan con respaldo en depósitos en dólares, persisten diferencias significativas entre jurisdicciones y una atención permanente del Banco Central sobre el ritmo de liquidación de divisas. En ese marco, el resultado de la colocación cordobesa será seguido de cerca tanto por el Gobierno nacional como por otros distritos que evalúan volver a los mercados internacionales.