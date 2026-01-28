El ingreso de la Argentina al Board of Peace desata pedidos de explicaciones en el Congreso

La incorporación al Board of Peace generó cuestionamientos de la Coalición Cívica en el Congreso.

Se presentó un pedido de informes y se solicitó la citación del canciller Pablo Quirno.

Los legisladores cuestionan la composición política del organismo internacional.

El reclamo apunta al marco jurídico utilizado para formalizar la adhesión.

También se piden precisiones sobre compromisos económicos y de seguridad.

La política exterior del Gobierno vuelve a quedar bajo escrutinio parlamentario.

La decisión del Gobierno nacional de incorporar a la Argentina al denominado Board of Peace, una iniciativa promovida desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump, generó un nuevo foco de tensión política en el Congreso. Legisladores de la Coalición Cívica reclamaron precisiones formales sobre el alcance institucional, jurídico y geopolítico de la medida, al advertir que se trata de un espacio internacional cuya composición despierta cuestionamientos en materia democrática y de derechos humanos.

El planteo tomó forma a través de un pedido de informes impulsado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, que se suma a una presentación previa realizada por Esteban Paulón. La iniciativa parlamentaria incluye, además, la solicitud de citación del canciller Pablo Quirno para que comparezca ante la Cámara baja y brinde explicaciones detalladas sobre el proceso que derivó en la adhesión argentina al organismo. El reclamo fue respaldado públicamente por la exdiputada Elisa Carrió, una de las principales referentes del espacio.

Desde la Coalición Cívica señalaron que el Board of Peace estaría integrado, en su mayoría, por países con sistemas políticos alejados de los estándares democráticos tradicionales. En ese listado incluyeron regímenes autocráticos, democracias de baja intensidad, monarquías absolutas —algunas de ellas de carácter teocrático— y experiencias políticas identificadas con el populismo. Bajo ese diagnóstico, advirtieron sobre el mensaje que la Argentina podría estar enviando al alinearse con un foro de esas características.

Uno de los ejes centrales del pedido de informes apunta al marco legal de la incorporación. Los legisladores quieren saber bajo qué instrumento jurídico se formalizó la adhesión y si se trató de un tratado internacional que requiriera aprobación parlamentaria o de un acuerdo ejecutivo celebrado de manera unilateral por el Poder Ejecutivo. También reclaman precisiones sobre si el Congreso tuvo algún grado de intervención, tal como lo establece la Constitución Nacional para determinados compromisos internacionales.

El planteo no se limita a la forma, sino que avanza sobre el fondo de la decisión. En el proyecto presentado se solicita al Gobierno que detalle si la participación en el Board of Peace implica obligaciones económicas, financieras, diplomáticas o de seguridad para el país. Asimismo, se pide información sobre la existencia de cláusulas que contemplen la posibilidad de limitar la membresía o retirarse del organismo en caso de que cambien las condiciones políticas o estratégicas.

Otro aspecto sensible del reclamo tiene que ver con la evaluación geopolítica previa a la adhesión. Desde la Coalición Cívica buscan conocer si el Ejecutivo analizó el impacto que esta decisión podría tener en los vínculos de la Argentina con actores clave del escenario internacional, como la Unión Europea, China y los países de América Latina. En ese sentido, advierten que una política exterior excesivamente alineada con Estados Unidos podría generar tensiones innecesarias en otras relaciones estratégicas.

Ferraro subrayó que el Gobierno debe explicar qué riesgos políticos, institucionales y reputacionales asume el país al integrarse a un espacio promovido por Washington y conformado, según su visión, por gobiernos con antecedentes controvertidos en materia de libertades públicas. Para el legislador, la falta de información oficial alimenta la incertidumbre y debilita los mecanismos de control democrático sobre la política exterior.

La eventual citación del canciller Quirno busca, precisamente, despejar esas dudas. El Congreso pretende acceder a la documentación vinculada al Board of Peace y escuchar de primera mano los argumentos que llevaron al Ejecutivo a avanzar con la adhesión. En un contexto de redefinición del perfil internacional de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei, la oposición vuelve a poner bajo la lupa las decisiones diplomáticas del Gobierno y reclama mayor transparencia y debate institucional.