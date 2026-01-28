Silencio incómodo: Scioli evitó opinar sobre la AFA y cerró una entrevista en vivo

Daniel Scioli evitó opinar sobre el escándalo que involucra a la AFA y a Claudio Tapia.

El episodio ocurrió durante una entrevista televisiva en vivo desde Mar del Plata.

Ante la insistencia periodística, el funcionario respondió con evasivas y sin definiciones.

Scioli dio por terminada la nota de manera abrupta con una frase que se volvió viral.

El silencio contrasta con sus antecedentes de cruces públicos con dirigentes de la AFA.

La escena expuso la incomodidad oficial frente a uno de los conflictos más sensibles del fútbol argentino.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quedó en el centro de la escena mediática tras protagonizar un episodio incómodo durante una entrevista televisiva en la que evitó pronunciarse sobre el escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Ante la insistencia periodística para que fijara posición, el funcionario decidió dar por terminada la nota con una frase que rápidamente se viralizó y alimentó la polémica: “Me tengo que ir a comer”.

La situación se produjo durante una transmisión en vivo desde Mar del Plata, en el marco de una actividad oficial vinculada al denominado “Tour de la Gratitud” que encabeza el presidente Javier Milei. Scioli había comenzado la entrevista con elogios hacia el mandatario, a quien describió como un dirigente con capacidad de motivar e inspirar, cuando la conversación derivó hacia uno de los temas más sensibles de la agenda política y deportiva actual.

La periodista Laura Di Marco introdujo la cuestión de manera directa, al recordar el histórico vínculo de Scioli con el deporte y consultarle qué opinión le merecían las denuncias y versiones que involucran a la conducción de la AFA. La respuesta del secretario fue cautelosa y elusiva. Se limitó a señalar que ya había fijado una postura en el inicio del conflicto y que el desarrollo de los acontecimientos diría cómo evolucionaría la situación, sin precisar a qué posición se refería ni ofrecer definiciones concretas.

Lejos de conformarse, la conductora volvió a insistir y le preguntó específicamente por Tapia. Scioli volvió a esquivar el planteo, aludiendo de forma genérica a que había sido claro en su momento, cuando el tema aún no tenía la visibilidad actual. La reiteración de respuestas ambiguas dejó en evidencia la incomodidad del funcionario frente a un asunto que combina deporte, política y posibles implicancias judiciales.

El punto de quiebre llegó tras una nueva repregunta. En medio de lo que pareció ser una confusión técnica, Scioli dio por finalizada la entrevista. Alegó que la comunicación se había cortado, pidió disculpas y argumentó que debía retirarse porque lo estaba esperando su familia. La escena cerró con un saludo apresurado y con la frase que se replicó de inmediato en redes sociales y programas de análisis político.

La reacción generó repercusiones no solo por el abrupto final de la nota, sino también por el historial público del propio Scioli con la conducción del fútbol argentino. A lo largo de los últimos años, el actual secretario mantuvo distintos posicionamientos frente a la AFA. Hubo etapas de cercanía política durante su pertenencia al peronismo, pero también momentos de fuerte confrontación, especialmente durante el debate por la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

En ese contexto, Scioli protagonizó cruces públicos en redes sociales con dirigentes del entorno de Tapia, entre ellos el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Sin embargo, desde que comenzaron a trascender denuncias por presuntas irregularidades financieras y posibles giros de fondos hacia empresas radicadas en el exterior, el funcionario optó por un perfil bajo y evitó pronunciarse públicamente sobre el tema.

La evasiva en vivo volvió a poner en evidencia las tensiones que atraviesan al oficialismo frente a uno de los escándalos más delicados del fútbol argentino. Mientras la situación de la AFA concentra atención mediática y política, el silencio de figuras con pasado y presente en el ámbito deportivo alimenta interrogantes sobre el posicionamiento del Gobierno y su margen de acción frente a un actor de peso en la escena nacional.