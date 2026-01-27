El riesgo país vuelve a bajar y queda a un paso de perforar los 500 puntos por primera vez desde 2018

El riesgo país cae 12 unidades este martes 27 de enero y se ubica en 501 puntos. Así, anota los valores más bajos desde junio de 2018.



La mejora en el indicador que elabora JP Morgan surge de una nueva suba en los precios de los bonos argentinos, que avanzaban en la apertura de la rueda.

Un nivel más bajo de riesgo país permitiría a la Argentina volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas menores a 10%, de modo tal de empezar a refinanciar los vencimientos que enfrenta este año.

Sobre ese punto, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que los inversores siguen de cerca la compresión del riesgo país, en un contexto de acumulación de reservas por parte del Banco Central.

“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina. Las tasas a las que colocó Ecuador, un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo", afirmó.

El dólar anota una leve suba

El dólar arranca la segunda jornada de la semana con un alza de $5 en las pantallas de Banco Nación y opera a $1465.

En el segmento mayorista, en tanto, la divisa aumenta $2 y se negocia a $1439,50. En esa rueda, el Banco Central lleva comprados US$1017 millones en lo que va de enero.

CON IFNROMACIOND E TODONOTICIAS.