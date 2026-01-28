D’Elía respalda a Kicillof y profundiza su ruptura con el kirchnerismo en la disputa por el PJ

Luis D’Elía expresó públicamente su apoyo a Axel Kicillof como líder del peronismo hacia 2027.

El dirigente llamó a “escribir una nueva página” y comparó el momento actual con la irrupción de Néstor Kirchner en 2003.

Profundizó su ruptura con el kirchnerismo, al que consideró un ciclo político agotado.

Cuestionó a Cristina Kirchner por su postura frente a militantes detenidos y recordó su paso por la cárcel.

Protagonizó un cruce público con el abogado Gregorio Dalbon por esas declaraciones.

Reavivó polémicas internas al relatar episodios del velorio de Néstor Kirchner y criticar la lógica de herencia política.

El dirigente social Luis D’Elía volvió a irrumpir con fuerza en la interna del peronismo al ratificar públicamente su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como figura central para la reconstrucción del Partido Justicialista y eventual candidato presidencial en 2027. A través de un mensaje difundido en redes sociales, D’Elía llamó a “escribir una nueva página en la historia” y planteó la necesidad de un recambio de liderazgo dentro del movimiento, marcando un quiebre explícito con el kirchnerismo tradicional.

Desde su domicilio y vistiendo una camiseta de la selección argentina, el dirigente trazó un paralelismo histórico al evocar el escenario político de comienzos de los años 2000. Recordó el momento en que Néstor Kirchner emergió como alternativa frente a figuras consolidadas del peronismo como Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y sostuvo que el actual contexto requiere una decisión similar. En ese marco, instó a Kicillof a “enfrentar el pasado” y encabezar una nueva etapa para el espacio justicialista.

Las declaraciones no sólo expresan un respaldo político, sino que consolidan el distanciamiento de D’Elía respecto del kirchnerismo, al que definió como un ciclo agotado. El dirigente social, que durante años fue un aliado incondicional de Cristina Fernández de Kirchner, viene manifestando desde hace tiempo su desencanto con la conducción del espacio y ahora lo expone de manera abierta, con críticas que combinan reproches políticos y personales.

Ese quiebre quedó aún más expuesto días atrás, cuando D’Elía protagonizó un duro cruce público con Gregorio Dalbon, abogado de la ex presidenta. El dirigente cuestionó declaraciones de Cristina Kirchner y recordó su paso por la cárcel, al asegurar que estuvo detenido durante cuatro años por respaldarla políticamente. En ese contexto, la acusó de haberlos “dejado tirados” a él y a otros militantes, a quienes calificó como víctimas del denominado Plan Lawfare.

Según D’Elía, la ex mandataria priorizó una estrategia electoral por sobre la defensa de quienes consideraba presos políticos, lo que habría profundizado su desencanto. La respuesta de Dalbon no tardó en llegar. El abogado defendió a Cristina Kirchner al señalar que su postura de “no poner las manos en el fuego por nadie” responde a una concepción de ética republicana y acusó a D’Elía de utilizar frases fuera de contexto con fines políticos.

El dirigente social también volvió a traer al debate episodios sensibles de la historia reciente del peronismo. En particular, se refirió a lo ocurrido durante el velorio privado de Néstor Kirchner en Río Gallegos, donde, según su relato, Máximo Kirchner habría mostrado una actitud distante y autoritaria. D’Elía describió esa escena como el inicio de una lógica de conducción basada en la herencia política, más cercana a un esquema cerrado que a un movimiento amplio y plural.

En contraposición, elogió la figura de Néstor Kirchner, a quien definió como un dirigente que apostó por la transversalidad y la construcción política más allá de los límites tradicionales del peronismo. Esa comparación refuerza su argumento central: la necesidad de recuperar una dinámica más abierta y menos concentrada en liderazgos familiares o estructuras rígidas.

El respaldo a Kicillof se inscribe, así, en un proceso más amplio de reconfiguración del peronismo, donde distintos sectores discuten el rumbo, el liderazgo y la identidad del espacio frente a los desafíos electorales que se avecinan. Las palabras de D’Elía, lejos de ser un gesto aislado, reflejan tensiones profundas y anticipan una interna que promete intensificarse en los próximos años, con miras a la disputa presidencial de 2027.