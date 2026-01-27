Quién es la expareja del hombre asesinado en Zárate y por qué la acusan de estar vinculada al crimen

Crecen las distintas versiones por el crimen de Leonel Martínez, el hombre asesinado en una estación de servicio en Zárate por el novio de su exesposa, Joana Loreley Casado. La familia de la víctima la acusa de haberle tendido una trampa para que Alexis Lumbrera lo matara.



Loreley tiene 31 años y es mamá de tres hijos, todos en común con Martínez. Según la madre de la mujer, la historia comenzó cuando ella tenía 14 años y quedó embarazada de Leonel.

La víctima y la mujer estuvieron casados 8 años, pero desde hace 8 meses que atravesaban una ruptura. Según comentaron los allegados de ambos, ahí comenzaron los verdaderos conflictos.

Alexis Lumbrera, el principal acusado por el asesinato de Martínez este domingo a la noche en una estación de servicio, es cercano a Loreley.

La familia de Leonel señala que el presunto asesino es su actual novio. Sin embargo, desde el entorno de la mujer aseguran que es “solo un amigo”.

Alejandra Bordón, la madre de Loreley, contó que el hombre maltrataba a su hija y la amenazaba constantemente para que volvieran a ser pareja.

Bordón aseguró que existía una restricción perimetral vigente, y que varias veces “le decía que la iba a matar”.

“Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa“, dijo la exsuegra de Leonel.

Por otro lado, la versión de la familia de la víctima apunta contra Loreley como la persona que lo mandó a matar. Marisa, la madre de Martínez, contó que la mujer amenazaba a su hijo desde la separación.

Según su relato, el hombre habría engañado a su exesposa y “hacía todo por recuperarla”. En este marco, Loreley aprovechaba esa vulnerabilidad para “usarlo cuando quería”.

Marisa señaló que la mujer lo amenazó varias veces de matarlo a tiros, y la acusa de haber enviado a Lumbrera a asesinar a su hijo.

“Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado", aseguró la madre de la víctima.

“Ella es tan culpable como el otro tipo, no voy a parar hasta verlos a los dos presos”, contó, destrozada.

Según comentaron algunos allegados a la familia, el sábado, un día antes del brutal episodio, Martínez, Loreley y Lumbrera festejaron en una quinta el cumpleaños número 7 del hijo menor de la pareja.

Cómo fue el brutal asesinato de Leonel Martínez

El hombre fue asesinado este domingo en una estación de servicio en Zárate. Martínez había ido a buscar a su hija, que volvía de una actividad recreativa junto a otros chicos.

Cuando llegó al lugar, comenzó una discusión con Alexis Lumbrera, el novio de su expareja. El episodio violento escaló, hasta el punto de que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó seis veces a Martínez, en frente de su hija y el grupo de nenes.

Un adolescente que presenció la escena le hizo maniobras de RCP en un intento de reanimarlo, sin embargo, el hombre murió cuando estaba siendo trasladado al hospital.

Este lunes, Lumbrera, el principal y único sospechoso por el crimen, fue detenido tras mantenerse prófugo durante 12 horas.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 1ra, y quedó a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari.

Fuentes de la DDI de Zárate-Campana confirmaron a TN que Lumbrera fue denunciado por violencia de género por una pareja anterior. Por ese hecho, la Justicia le había impuesto una restricción perimetral.

