Cúneo Libarona apoya el tratamiento en el Congreso de la Ley Penal Juvenil

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona se refirió a la reciente confirmación sobre el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el Congreso y apoyó la iniciativa del Gobierno Nacional.

En declaraciones a Radio Rivadavia, señaló que la gestión del presidente Javier Milei "pisó el acelerador en materia de legislación penal" y que este proyecto se debe debatir con urgencia, debido a que la ley actual data de 1980 y tiene una edad de imputabilidad en 16 años, “mientras que en 1978 era de 14”.

"La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, producto de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió", sostuvo el ministro.

Asimismo, comparó la situación con la legislación mundial, donde la edad de imputabilidad "es inferior" en países como Inglaterra y aclaró que si bien "hay que prevenir”, también se debe accionar “cuando ya se cometió el delito".

En la misma línea, relató sucesos que aparentemente protagonizados por menores que, con tono desafiante, afirmaban ser "inimputables" y que, con esa justificación, reincidían. Incluso, aseguró que han llegado a salir libres “hasta seis veces en un mes”.

Sobre el diseño del nuevo sistema, Cúneo Libarona explicó que "no todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley penal van detenidos" y aseguró que las instalaciones no serán "cárceles comunes" ni "de régimen de mayores", sino que estarán separadas de adultos y mujeres.__IP__

Para finalizar, manifestó que los menores serán sometidos a "un tratamiento educativo obligatorio, un sistema de oficio para que aprendan un oficio y un deporte" y recordó que existen lugares “que no salen tanta plata”, como los que hay en Ezeiza o Marcos Paz, donde los jóvenes están aislados de los mayores y en los que “pueden desarrollarse".

"La idea es que separen a los menores según su connotación social, su violencia y los delitos que cometieron. Necesariamente, hay que reeducar, resocializar. No es el castigo por el castigo, es tratar de darle otra oportunidad", concluyó.

(NA)