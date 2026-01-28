Los gobernadores patagónicos reclaman al Congreso una respuesta urgente ante la emergencia por incendios

Los gobernadores patagónicos pidieron al Congreso tratar con urgencia la Ley de Emergencia Ígnea

Más de 230.000 hectáreas fueron afectadas por incendios en cinco provincias del sur

El reclamo apunta a aprovechar las sesiones extraordinarias que comienzan el 2 de febrero

La norma permitiría destrabar fondos y reforzar medios aéreos y equipamiento

Brigadistas trabajan desde hace semanas en condiciones extremas y de alto riesgo

Las condiciones climáticas adversas mantienen el escenario crítico en la región

Mientras los incendios forestales continúan avanzando sobre vastas zonas del sur del país, los gobernadores de la Patagonia acordaron elevar un pedido formal al Congreso de la Nación para que trate de manera inmediata la Ley de Emergencia Ígnea. La decisión fue tomada en una reunión de trabajo realizada de forma virtual, en un contexto marcado por la gravedad de los focos activos y el impacto ambiental, social y productivo que ya dejó más de 230.000 hectáreas arrasadas.

El planteo cobra especial relevancia por el calendario legislativo. El próximo lunes 2 de febrero se reactivarán las sesiones extraordinarias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con una agenda definida por el Poder Ejecutivo que incluye iniciativas sensibles como la baja de la edad de imputabilidad y una reforma laboral. En ese marco, los mandatarios provinciales buscan que la emergencia por incendios sea incorporada al debate parlamentario con carácter prioritario.

Del encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Todos coincidieron en que la situación que atraviesa la región no tiene precedentes recientes y exige herramientas excepcionales. Las cifras dan cuenta de la magnitud del problema: La Pampa registra más de 168.000 hectáreas afectadas, Chubut alrededor de 45.000, Río Negro 10.000, Neuquén 6.000 y Santa Cruz unas 700.

Los gobernadores valoraron el trabajo conjunto con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y destacaron el despliegue de recursos humanos y logísticos. Sin embargo, advirtieron que el escenario actual, atravesado por condiciones climáticas extremas y una prolongada sequía, supera las capacidades ordinarias de respuesta. Por ese motivo, consideraron imprescindible avanzar con un marco legal que habilite recursos extraordinarios y agilice la toma de decisiones.

Durante la jornada de ayer, los mandatarios mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le comunicaron la decisión de impulsar el reclamo ante el Congreso. El objetivo central es que la Ley de Emergencia Ígnea sea sancionada durante las sesiones extraordinarias, lo que permitiría destrabar fondos especiales, reforzar la coordinación interjurisdiccional y acelerar la incorporación de medios aéreos, equipamiento y personal.

En los territorios afectados, la situación sigue siendo crítica. En Chubut, cientos de brigadistas trabajan desde hace semanas en condiciones extremas, con llamas que en algunos sectores superan los 50 metros de altura y avanzan impulsadas por ráfagas de viento. El combate terrestre se apoya en maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas, mientras que el uso de aviones hidrantes y helicópteros depende de ventanas meteorológicas favorables y de la visibilidad, muchas veces reducida por el humo.

El desgaste del personal es otro factor de preocupación. Los brigadistas llevan cerca de 50 días de trabajo ininterrumpido, afrontando jornadas de alto riesgo. En los últimos días se sumaron refuerzos provenientes de otras provincias y cuadrillas enviadas desde Chile, en un intento por contener los focos más activos y proteger zonas pobladas.

Según la Agencia Federal de Emergencias, la prioridad operativa debió reorientarse ante el empeoramiento de las condiciones climáticas: de intentar frenar el avance del fuego a concentrarse en el resguardo de comunidades cercanas. Uno de los focos más delicados se ubica en el área del Lago Menéndez y los lagos Verde y Rivadavia, con riesgo de expansión hacia Cholila y Esquel. En el Parque Nacional Los Alerces, un incendio originado por una tormenta eléctrica en diciembre se reactivó con fuerza tras varios días de altas temperaturas y ausencia de lluvias.

Mientras tanto, los pobladores colaboran trasladando animales y resguardando lo que pueden. Las previsiones climáticas no ofrecen un alivio claro: se esperan posibles lluvias débiles, pero también jornadas de calor intenso y vientos que podrían volver a potenciar el comportamiento extremo del fuego. En ese escenario, los gobernadores insisten en que la respuesta legislativa no puede demorarse.