“Viotti arremetió nuevamente contra la Justicia: ‘Es hora de que la Justicia sea real’”

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, se sumó al debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad penal de menores y reclamó cambios en el sistema judicial para enfrentar con mayor firmeza los hechos de violencia protagonizados por adolescentes. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde fijó posición en sintonía con un reclamo social que crece tanto a nivel provincial como en la ciudad.

“Basta de usar a los menores como escudo del delito, es hora de que la justicia sea real”, expresó el jefe del Ejecutivo local, al plantear la necesidad de revisar el actual régimen de inimputabilidad y avanzar en herramientas que permitan una respuesta más efectiva frente a delitos graves.

El pronunciamiento de Viotti se produce en un contexto particular para Rafaela: en los últimos días comenzó una campaña de recolección de firmas impulsada por vecinos que exigen que se baje la edad de imputabilidad, como respuesta al aumento de la inseguridad y a casos recientes que reavivaron el debate público.

En su mensaje, el intendente coincidió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a quien citó al señalar que “necesitamos herramientas para frenar la violencia”. De este modo, Viotti alineó su postura con la del Ejecutivo provincial, que viene reclamando una reforma del régimen penal juvenil para evitar que los menores sean utilizados por adultos como “escudos” frente a la ley.

Además, el mandatario rafaelino vinculó la discusión con la realidad cotidiana de la ciudad. “Queremos una Rafaela segura, donde el esfuerzo de los honestos valga más que la impunidad de los delincuentes”, sostuvo, en una frase que apunta directamente a la demanda social por mayor seguridad y justicia.

Las declaraciones se dan en un escenario de fuerte discusión pública sobre la implementación de un régimen penal juvenil diferenciado y la posibilidad de bajar la edad de inimputabilidad, un tema que volvió a instalarse con fuerza tras el caso de Jeremías Monzón y otros hechos que generaron conmoción social.

Mientras el debate avanza en los ámbitos políticos y legislativos, Rafaela aparece como una de las ciudades donde el reclamo ciudadano empieza a tomar forma concreta. La postura expresada por Viotti marca un posicionamiento político claro dentro de esa discusión, en un tema sensible que atraviesa a toda la sociedad y que promete seguir ocupando un lugar central en la agenda pública en los próximos meses.