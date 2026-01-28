Rafaela fortalece vínculos con empresas de desarrollo e innovación

El Gobierno Municipal de Rafaela inicia este 2026 dando continuidad al fortalecimiento del vínculo con las empresas y emprendedores relacionados con la producción, el empleo y la innovación. Un vínculo que, desde el inicio de la gestión del intendente Leonardo Viotti, se ha transformado en uno de los ejes de la ciudad con la mirada puesta hacia el futuro.



Se trata de un trabajo articulado entre distintas áreas municipales en donde el trato cara a cara con cada empresario y/o emprendedor resulta fundamental para conocer sus proyectos y necesidades con el fin de trabajar en la generación de herramientas y condiciones adecuadas que no solo beneficien su desarrollo, sino también creen oportunidades de empleo.



Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, Patricia Imoberdorf, comentó: «Estamos fortaleciendo vínculos no solo con empresas de la ciudad, sino también de la región. De hecho, junto con el Enrique Soffietti y su equipo del Instituto para el Desarrollo Sustentable, hemos visitado la empresa Tecnosustrato ya que están llevando adelante un proyecto muy interesante, con la colaboración de la UNRaf, al que nos queremos sumar porque entendemos que el desarrollo y la innovación deben ir de la mano, de manera inequívoca, con la sustentabilidad».



«El proyecto trata sobre una solución biotecnológica llamada "árbol líquido", cuyo prototipo están desarrollando y quieren replicar a gran escala en la ciudad, y que tiene como finalidad cuidar el medioambiente, el aire que respiramos. Nuestra idea fue conocer ese proceso y dialogar sobre su campo de aplicación», agregó.



Por otra parte, Imoberdorf mencionó que «aprovechamos la ocasión de nuestra visita a Tecnosustrato para presentarle a Marcelo Warnes, quien, además de ser titular de la empresa, es presidente del CEDI ?Clúster de Empresas del Conocimiento de Rafaela y la Región Centro-Norte de Santa Fe?, algunas propuestas que desde el Municipio tenemos planificadas con el fin de favorecer el desarrollo de la economía del conocimiento en nuestro territorio».



Vale agregar que Tecnosustrato fue una de las firmas locales a las que el Gobierno municipal acompañó en una misión comercial a Paraguay.



Actividad intensa

Finalmente, Imoberdorf expresó que «nuestro trabajo es continuo porque la ciudad así lo demanda y el intendente Viotti nos lo ha pedido. Vamos a estar permanentemente al lado de nuestras empresas porque son ellas quienes impulsan el gen emprendedor de nuestra ciudad desde sus raíces. Esta semana vamos a visitar a más firmas con la idea de continuar el contacto que venimos manteniendo, ofreciendo todo lo que esté a nuestro alcance como Estado».



Sobre «árbol líquido»

El «árbol líquido» es un sistema biotecnológico diseñado para purificar el aire en entornos urbanos densos. Básicamente se trata de un proceso de fotosíntesis a través de algas generadas en medio acuoso. Dicho proceso es entre 10 y 50 veces más eficiente que el de un árbol convencional por metro cuadrado. No obstante ello, no está concebido para reemplazar a los árboles, sino para que funcione como un «pulmón artificial» en zonas en donde predominan el pavimento y las construcciones. Sectores en donde no es posible la plantación de especies arbóreas.



Por otra parte, la biomasa espesa que se genera a partir del trabajo efectuado por las algas puede ser utilizada como biofertilizante (fertilizante que contiene organismos vivos) e incluso para producir biocombustibles.