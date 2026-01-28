Ramiro Marra se lanzó como analista de partidos en Youtube

Ramiro Marra, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, publicó recientemente un video en su canal de YouTube donde analiza la victoria de Boca Juniors 1-0 sobre Deportivo Riestra en el inicio del torneo. En este análisis, Marra fue crítico con el desarrollo del encuentro, las decisiones tácticas del equipo y el rendimiento de ciertos jugadores.

El contenido marca un cambio en el tipo de material que Marra suele compartir, alineándose con un estilo popular en redes sociales entre analistas de fútbol como Davoo Xeneize y Flavio Azzaro. Aunque su canal, activo desde hace años, ha acumulado seguidores, la reciente publicación generó una fuerte repercusión en las redes. Sin embargo, su salida del partido Libertas Avanza ha sido objeto de burla por parte de la oposición.

Marra fue una figura destacada de La Libertad Avanza entre 2021 y 2025, incluso opositor como candidato a jefe de Gobierno en 2023. Su salida del partido se dio en un marco de tensiones internas y diferencias políticas, abriendo un nuevo capítulo en su carrera con mayor foco mediático y en plataformas digitales.

Esta semana, tras su salida del partido, Marra fue visto en los alrededores de La Bombonera, donde asistió a un partido de Boca. "Se puede tener la peor semana de la vida en el trabajo, pero lo que uno nunca cambia es la pasión", afirmó ante las cámaras.