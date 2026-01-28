Frustración en Australia: Coco Gauff cayó en cuartos y descargó su enojo en el vestuario

Coco Gauff fue eliminada en los cuartos de final del Australian Open tras perder ante Elina Svitolina, quien sorprendió a todos al avanzar a las semifinales en solo 57 minutos. La ucraniana, clasificada en el puesto 12 del ranking WTA, se impuso con un contundente 6-1 y 6-2, lo que provocó que Gauff rompiera su raqueta al salir del court.

Tras el partido, Gauff expresó su frustración, enfatizando que no quería expresar su descontento con su equipo. “Intento no destrozar raquetas en público para no dar un mal ejemplo a los jóvenes, pero necesitaba desahogarme", comentó. También mencionó su incomodidad con la falta de privacidad en el torneo, afirmando que el vestuario es su único refugio.

En la otra semifinal, Svitolina se enfrentará a Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, quien avanzó tras vencer a Iva Jovic por 6-3 y 6-0. En la parte opuesta del cuadro, Yelena Rybakina e Iga Swiatek lucharán por un lugar en las semifinales frente a la ganadora del encuentro entre Amanda Anisimova y Jessica Pegula.