Colapinto cerró un sólido entrenamiento en Barcelona con el segundo mejor tiempo

Alpine volvió a la acción este miércoles en el Circuito de Barcelona-Catalunya para seguir desarrollando su monoplaza A526, tras ausentarse el martes. Franco Colapinto fue el encargado de abrir la sesión, marcando su segundo contacto con el auto de 2026.

El piloto argentino, que completó 56 vueltas, mostró un buen rendimiento, aunque George Russell se llevó el mejor tiempo al final de las pruebas. También durante la jornada se presentó el McLaren MCL40 y se detuvo la actividad por dos banderas rojas, una de ellas debido a un problema técnico con Audi.

Colapinto superó al campeón mundial Lando Norris por medio segundo; Norris realizó 33 giros. Además, otros pilotos como Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) también participaron en las pruebas.

En la jornada previa, Colapinto había completado 60 vueltas y registrado el tercer mejor tiempo, solo detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes). El joven piloto expresó su satisfacción por estar en su primera temporada con un auto nuevo y bajo reglamentos actualizados, resaltando las diferencias significativas con respecto a los vehículos anteriores.

Colapinto subrayó la importancia de adaptarse a los cambios en la gestión de energía y neumáticos, afirmando que hay mucho por aprender. Este miércoles, Alpine planea que Colapinto conduzca durante las cuatro horas de la sesión matinal antes de cederle el volante a Pierre Gasly por la tarde, quien debutará en los ensayos de Barcelona tras su participación previa en el shakedown de Silverstone.