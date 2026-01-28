Baby Etchecopar: “La culpa no es de los presidentes, es nuestra; a los presidentes los hacemos nosotros”

A días de su regreso formal a la radio, el conductor Baby Etchecopar rompió el silencio con una editorial incendiaria contra el presidente Javier Milei, cuestionando duramente su participación en espectáculos artísticos en Mar del Plata mientras "la Patagonia se está quemando".

En un anticipo de su ciclo Basta Baby de Radio Rivadavia, el periodista, quien aclaró haber votado al libertario, se mostró preocupado por la imagen del mandatario. "Cuidámelo a Javi... yo creo que Javi se descuida solo", advirtió. Etchecopar trazó un paralelismo con el gobierno anterior, asegurando que el fanatismo impide ver la realidad: "Tengo los huevos al plato de Fátima Florez, de la hermana de Milei... como los tuve de Cristina Kirchner bailando en el balcón".

"Le importa un carajo la gente"

El conductor fue lapidario respecto a la desconexión que percibe entre el Gobierno y la sociedad. "No he visto en estos dos años y medio... que Javier tenga un ápice de amor por la gente", sentenció, y agregó: "Creo que no le importa un carajo la gente, el que transpira, el que no puede pagar la luz".

Para Etchecopar, la situación económica no ha mejorado, sino que cambió la modalidad del sufrimiento: "La única diferencia es que el hambre te lo hicieron en 12 cuotas, pero las necesidades son las mismas".

El rol del periodismo y la "culpa" de la sociedad

En un tramo destacado de la entrevista, en diálogo con el periodista de NoticiasArgentinas.com, Mariano Fernández, Etchecopar reflexionó sobre la falta de figuras presidenciales serias como en décadas pasadas. Ante la consulta de Fernández sobre "cuándo vamos a volver a tener un señor Presidente", Baby fue contundente: "La culpa no es de los presidentes, es nuestra. A los presidentes los hacemos nosotros".

En ese intercambio con Noticias Argentinas, el conductor también apuntó contra la prensa: "Si vos tenés periodistas genuflexos y obsecuentes que le dan las preguntas anotadas... la culpa no es del Presidente, el tipo se bandea".__IP__

Sobre el final, Etchecopar lamentó la actitud festiva del oficialismo ante los incendios en el sur del país: "Se está quemando la Patagonia... no es momento para que vaya a cantar en un escenario. El Presidente tiene que ser estadista".

(NA)